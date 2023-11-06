YDS 2024 ne zaman yapılacak? Merrak edilen soru 2024 YDS sınav ve başvuru tarihi ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından belli oldu. te Yüksek lisans ve doktora adayları başta olmak üzere yabancı dil seviyesini tespit etmek isteyenler tarafından araştırılan 2024 YDS başvuru ve sınav tarihi...