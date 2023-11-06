YDS sınav ve başvuru tarihi açıklandı! İşte 2024 YDS/1 sınav ve başvuru tarihi
YDS yani Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı tarihi ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 sınav takvimi içerisinde yer aldı. Peki, 2024 YDS/1 ne zaman? İşte Yüksek lisans ve doktora adayları başta olmak üzere yabancı dil seviyesini tespit etmek isteyenler tarafından araştırılan 2024 YDS başvuru ve sınav tarihi...
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YDS 2024 ne zaman yapılacak? Merrak edilen soru 2024 YDS sınav ve başvuru tarihi ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından belli oldu. te Yüksek lisans ve doktora adayları başta olmak üzere yabancı dil seviyesini tespit etmek isteyenler tarafından araştırılan 2024 YDS başvuru ve sınav tarihi...
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YDS 2024 NE ZAMAN?
Yıl içerisinde iki defa yapılan YDS yani Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 24 Mart Pazar günü yapılacak.
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YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2024 YÖKDİL/1 başvuruları 7 - 15 Şubat arasında gerçekleşecek. Geç başvurular ise 22 Şubat tarihinde alınacak.
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