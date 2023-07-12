Yazın cilde zarar veren etkenlere dikkat!

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Özellikle yaz mevsiminde cildi korumak için yapılması gereken bazı unsurlar bulunuyor. Medikal Estetik Hekimi Dr. Cenk Gül, cildi korumak için yaz-kış fark etmeksizin güneş kremi kullanılması gerektiğini belirterek, sağlıklı bir cilt için yeterli su tüketimine de dikkat çekti.

Dr. Gül, cildin sağlıksız olmasının önünde engel oluşturan o faktörleri anlattı:

Güneş kremi kullanmamak

Güneşten yayılan UVA ışınları (kırışıklığa neden olan ışınlar) yıl içerisinde aynı derecede güçlü olarak yansıma yaparlar. Yayılan UVA ve UVB ışınlarına maruz kalan cilt yaşlanır, lekeler oluşur, kırışıklıklar meydana gelir. Hatta bu zararlı ışınlar cilt kanserine bile neden olabilir. Bu nedenle cilt tipine uygun olan güneş koruyucu kremler yaz ve kış kullanılmalıdır.

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Havuz suyu

Malum sıcaklarda serinlemek için havuz deniz ya da havuza girmek gibi suyla gerçekleşen serinlemedir. Ancak özellikle havuzların hijyenine mutlaka dikkat edilmelidir. Ayrıca cilt sağlığı için havuzlardaki yüksek klora karşı da dikkatli olunmalıdır. Çünkü kimyasal yapısı nedeniyle cildin doğal yapısına zarar verebilir.

Temizlenmeyen güneş gözlüğü

Yaz aylarında güneş gözlüğü mutlaka kullanılmalıdır. Güneş gözlüğü sayesinde göz ve gözün etrafındaki deri korunmuş olur. Gözlüklerin güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyucu olması lazımdır. Ayrıca güneş gözlüğü temizliğine dikkat edilmelidir. Düzenli temizliği uygulanmayan güneş gözlükleri burun ve göz çevresinde bakteri oluşumunu kolaylaştırır. Bu bakteriler nedeniyle de ciltte siyah nokta ve sivilce meydana gelebilir.

Yetersiz su tüketimi

Işıl ışıl ve parlak bir cilt için yeterli su tüketimi gereklidir. Cildin nem oranını korumak için bol bol su tüketilmesinde fayda vardır. Çünkü yetersiz miktarda su tüketimi cilt yapısını bozar ve ciltte kurumaya yol açar. Ayrıca su vücuttan toksinlerin atılmasını sağladığı için cilt kırışıklarını, ciltte matlaşmayı ve kuruluğu önlemeye yardımcı olur.