Yazılım sektörü hedef büyüttü

DHA

Yazılım sektörü içinde bulunduğumuz dijital çağda önemini arttırdı. Dünyada tüm iş kollarından firmalar dijitalleşme çalışmalarıyla hizmetlerini çağın ruhuna uygun hale getirmeye çalışıyor. Özellikle İstanbul ve diğer büyük şehirlerde merkezleşen yerli yazılım şirketleri de teknolojik birikimleri, tecrübeleri ve uzman birimleriyle yerli ve yabancı müşterilerine nitelikli hizmetler sağlıyor. Farklı sektörlerdeki değişim ve ihtiyaçları sürekli olarak değerlendiren bazı firmalar ise sektör bazlı uzmanlaşmaya odaklanarak ürün ve yöntemlerini yeni hedef noktalara taşıyarak ihracatı ve hizmet kalitelerini yükseltmeyi hedefliyor.

FARKLI İHTİYAÇLAR DOĞDU YAZILIM EKİPLERİ OLUŞTURDUK

İstanbul merkezli, makine odaklı bir yazılım şirketi olan Cem Şirolu, 1995 yılından beri yazılım hizmeti verdiklerini belirterek, "2000'li yıllara geldiğimizde müşterilerimiz artık gündemlerine kayar otomat, milturn, yüksek hızda kalıp işleme gibi makineleri almaya başladı. Biz de bu alanda müşterilerimize ayak uydurduk ve bilgimizi arttırmaya başladık. 2007'de dünyanın önde gelen tezgah üreticisi Japon bir firmayla danışmanlık anlaşması yaparak onlara Türkiye'den hizmet ihraç etmeye başladık. O yıllarda bir portal yazdık, detay, fikstür ve programları yükleyerek Japonya'ya ilettik. Orada Japon firma bu programları kullanarak, tüm müşterilerine hizmet verdi. Dünyada birçok fuarda firmanın test parçalarını biz kestik. Kısacası 2007 yılında hem hizmet ihraç etmeye başladık hem de uluslararası danışmanlık verebilme durumuna geldik. 2012 yılında ise tasarım ofislerine de dahil olduk, Ar-Ge departmanlarıyla çalışmaya başladık. Tekrar farklı ihtiyaçlar doğdu, yazılım ekipleri oluşturduk. Yönetmek istedikleri ek verileri düzenleyecek birtakım yazılımlar yazmaya başladık" dedi.

MAKİNE MÜHENDİSLERİMİZ DE YAZILIM YAZABİLEN BİR EKİP OLDU

Uzmanlaşmış kadronun önemini vurgulayan Yenasoft'un CEO'su Cem Şirolu, "Önce bilgisayar yazılımcısı arkadaşlarla çalışmaya başlamıştık. Daha sonra sektör bilgisinin önemini anladık ve gördük. Makine mühendisi arkadaşlarımızla, yazılımcı arkadaşlarımızın ortak çalışmasının sektör içerisinde daha faydalı olabileceğini anladık. Bunun sonrasında ise makine mühendisi arkadaşlarımıza yazılım eğitimi önerdik ve bu eğitimlere katıldılar. Eğitimler sonrasında makine mühendisi arkadaşlarımız da yazılım yazabilen bir ekip oldu. Bu iki bilginin birleşimiyle eskiden uzun sürelerde yazabildiğimiz yazılımları şu an çok daha kısa sürelerde yazabiliyoruz. Bu iki bilginin birleşimi harika bir ekip ortaya çıkardı" dedi

ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTALLEŞME EN BÜYÜK GÜNDEMLERDEN BİRİ HALİNE GELDİ

2020'li yıllarda şirketlerin ihtiyaçlarının karmaşıklaştığını belirten Cem Şirolu, "Çalıştığımız şirketler yıllar içerisinde büyüdüler. Örneğin 1995 yılındaki müşterilerin durum ve konumu değişti. Beraber çalıştığımız küçük işletmeler büyük fabrikalara dönüştü. Bu dönüşüm problemlerin de değişip evrilmesine sebep oldu. Ardından pandemi dönemi geldi. Müşterilerimizin farklı lokasyonlardan aynı data üzerinden eş zamanlı çalışması gerekti. Endüstri 4.0 ve dijitalleşme en büyük gündemlerden biri haline geldi. İşlerin yapılış şekli değişti. Bu dönüşüme uyum sağlayabilmek için 'Yenaplus' markası altında yeni bir ekip kurduk" şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZ YURTDIŞINA SATABİLECEĞİMİZ ÖZGÜN YAZILIMLAR OLUŞTURMAK

"Eskiden işimiz bir data'yı yönetmekti" diyen Şirolu, "Şu anda ise bir ürün son kullanıcıda ömrünü tamamlayana kadar takip etmemiz gerekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız da bu dijitalleşme süreci için tüm sektör ve sanayiciye büyük destekler sağlıyor. Biz de müşterilerimizin dijital dönüşüm serüvenlerinde onların yanında olabilmek için bir ekip oluşturduk. Hedefimiz, yurtdışına satabileceğimiz özgün yazılımlar oluşturmak. Amerika'da müşterimiz var, İtalya'da müşterimiz var. Bu gurur verici. Yaptığımız iş, sistem entegratörlüğü olduğu için müşterimizin konumu ile bağımız da yok. Sistem üzerinden bağlanıp konumdan bağımsız müşterilerimizin problemlerine çözüm bulabiliyoruz. İlk yazdığımız yazılımı Hollanda'ya satmıştık. Hedefimiz 'Yenasoft' olarak 2024 yılının sonuna kadar sadece yurtdışında 2 milyon dolar gibi bir ciroya ulaşmak" dedi.

SEKTÖR BİLGİSİNE ÖNEM VERİYORUZ

Cem Şirolu, "Makine imalatı sektörü şu anki müşterilerimizin yüzde 70'ini oluşturuyor. Havacılık, otomotiv, ileri teknoloji firmaları da kalan dilimin içinde. Sektör bilgisine çok önem veriyoruz. Makine imalatı sektöründe yaklaşık 25 yıllık bir geçmişimiz var. Umarız ki ilerleyen dönemde tüm firmalar rekabet edebilmek için dijital dönüşümlerini gerçekleştirirler. Tek kaynakla çalışmak ve onu doğru yönetmek, hem rekabet gücünü hem üretimi arttıracaktır" diye konuştu.