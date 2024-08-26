Yazarlardan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumları
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmayı değerlendirdi.
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"İSVİÇRE ÇAKISI FRED"
Gürcan Bilgiç: "Zoru kolaya çeviren, İsviçre çakısı Fred'di. Mourinho'nun Lille etabındaki şikayetlerinde de ilk maddeydi oyuncunun yokluğu. Göztepe deplasmanında da sahaya atamadılar O'nu… Ama şarkısı var: Dönüşü muhteşem oldu." (Sabah)
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"FENERBAHÇE'NİN KALBİ FRED"
Uğur Meleke: "Bu farklı sonuçta başrol, Fenerbahçe’nin kalbi Fred’in... Fred sahada olunca İsmail daha çok İsmail, Szymanski daha çok Szymanski gibi oynuyor. Brezilyalı oyuncu sadece oynamıyor, etrafındakileri de oynatıyor. Fred’in yanı sıra bir ekstra parantezi de Mert Müldür için açmak gerek. Bence Ferdi’nin de ayrılmasıyla artık Fenerbahçe’de as oyuncu statüsüne yükselecek Mert. Dün 35’te Maximin’e bir servisi var. 54’te de maçı koparan golün yaratıcısı o. Samuel sakatlıktan döndüğünde birilerinin Mourinho’nun kulağına Mert’i sol bekte kullanabileceğini fısıldaması gerek." (Hürriyet)
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"YEREL KOŞULLAR GÖZETİLİYOR"
Ahmet Selim Kul: Mourinho’nun bu ligle ilgili yaptığı tespitleri hemen hayata geçirdiğini de gördük takımın. Fenerbahçe futbolcuları “lige uygun” davranışlar sergiledi. Mourinho’nun diğer Portekizli hocalardan daha çok “yerel koşul” gözeteceğinin sinyali oldu bu olanlar. İlkesel olarak tartışılabilir bu tutum ama geçmiş sayısız örneğe bakarsak sonuç veren bir tutum bu. (Habertürk)
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"ANTRENMAN MAÇI GİBİYDİ"
İlker Yağcıoğlu: ''Kağıt üzerinde zor görünen Rize deplasmanı, Fenerbahçe için adeta bir antrenman maçı havasındaydı. İlk 45 dakika Sarı-Lacivertliler, pozisyon üretmekte zorlansa da, 1 gol atan ve Dzeko ile yüzde yüzde 1 gol pozisyonundan yararlamayan bir takım vardı sahada. Ayrıca Fenerbahçe'nin 2 de penaltısı verilmedi maçın ilk bölümünde. Rakip Rizespor ise sadece 1 kez tehlike yaratabildi Fenerbahçe kalesinde.'' (Takvim)
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"TARİH FRED'İN HAT-TRICK'İNİ YAZACAK"
Ahmet Çakar: ''Fred'in Fenerbahçe'ye katkısı göz ardı edilmemeli. Adeta F.Bahçe'nin olmazsa olmazı. Dün gece hattrick yaptı, her ne kadar gollerin çoğunda Gökhan'ın hataları olsa da tarih Fred'in hat-trick'in yazacak. Maçın hakemi özellikle ilk yarı önemli hatalar yaptı. Daha 4, dakikada Fred'e gösterdiği sarı kart manasız ve haksız. Ayaklar çarpışıyor. Oosterwolde'nin düşmesi ya da düşürülmesi pozisyonunda devam kararı verdi. Bence haklı, böyle basit bir penaltı olmamalı. Ama ilk yarının sonlarında Fred, Rize ceza alanına girdiğinde sol topuğuna darbe alıyor, penaltıydı.'' (Sabah)
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"ÖN LİBERONUN VAZGEÇİLMEZ SİGORTASI"
Ömer Üründül: ''Tadic ile Dzeko'nun fizik olarak yetersizliği ve etkili dribblinglerinin olmayışı zor maçlarda sorun yaratır. Maximin yetenekli bir kanat forvet. Sprinter ve adam eksilten özeliklere sahip ama kopuk kopuk oynuyor. Bazen birinci sınıf hareketler yapıyor bazen topla kavga ediyor. Daha istikralı bir yapıya kavuşması lazım. Her zaman vurguluyorum; İsmail Yüksek, bu takımın ön liberodaki vazgeçilmez sigortasıdır. Dün de çok başarılıydı. Szymanski de gittikçe kuvvetleniyor ama ofansif etkinliğini artırmalı.'' (Sabah)
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"O FENERBAHÇE BU F.BAHÇE"
Ercan Güven: ''Muhtemelen bu sezonki en iyi maç başlangıcıydı Fenerbahçe’nin… En iyi maç bitirişi ve tabelası olduğu ise kesin! Sokaktaki büyük bıkkınlığın ve kızgınlığın onlar da farkında olmalıydı. Tempoluydu. Orta sahaya hakimdi. Sabırlıydı takım. Çünkü özgüveni yerindeydi. Geçiş oyunlarının vazgeçilmezi ve üstadı Fred dönmüştü. Onun varlığı diğer futbolcuları ne kadar etkiledi bilemem ama Szymanski ve İsmail de birer vites üstteydiler sanki. Fenerbahçe’nin oyununa şapka çıkarmak zorunda kalan Rizespor’un kendi kalesine gönderdiği “bonus” ile skor 0-5 oldu ki, ardında her futbolcuyu diri ve oyunun içinde tutmak isteyen Mourinho’nun beş futbolcuyu sahaya sürmesi vardı. İrfan Can ve En Nesyri en başta. Görünüşe göre rayına oturdu Fenerbahçe’nin şampiyonluk treni. Hızlı giden geçsin. Lakin ne Fenerbahçe’nin ne Mourinho’nun traversler üzerinde zıplayan tekerleklerle perişanları oynama hakkı yoktu.'' (Milliyet)
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"GENÇ MESLEKTAŞLARINA DERS VERDİ"
Engin Verel: ''Mourinho sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan Brezilyalı yıldızı için "Fred'i özledim" açıklaması yapmıştı. Dün bu özlemin ne anlama geldiğini gördük. Portekizli hoca İsmail Yüksek'i savunmaya dönük ön libero, Fred'i de hücuma dönük ön libero olarak oynattı. Her ikisinin de işini kusursuz yaptığını söylemeliyim. Gerçekten de Fred takımın kalitesini çok yukarı çekiyor. Dün sadece golleri attığı için bunu söylemiyorum. Ön bölgedeki oyun organizasyonunda ve boş alanlara kaçışta futbolun nasıl oynanacağına dair genç meslektaşlarına ders verdi.'' (Akşam)
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"GÖZLERİMİZİN PASI SİLİNDİ"
Oktay Derelioğlu: ''Fred dün oyunun kahramanıydı. Muhteşem bir dönüş yaparak gözlerimizin pasını sildi. Her yerde o vardı. Rakip savunmanın balans ayarını bozarak farklı galibiyette başrol oynadı. Fred kadar Fenerbahçe takımının diğer oyuncuları da görevlerini harfiyen yerine getirdi. Szymanski ve Dzeko çok iyiydi. Fenerbahçe bu galibiyetle maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken yeniden moral ve güven kazandı.'' (Takvim)
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"FRED'Lİ VE FRED'SİZ FENERBAHÇE"
Volkan Demirel: "5-0'lık skorda Fred'in katkısı çok. İlk dakikada bana göre Fred'in sarı kart gördüğü pozisyonda önce Fred'e bir faul var ama Fred sarı kart gördü. Gol ve penaltı pozisyonu var Fred'in içinde olduğu. Fred'siz Fenerbahçe ve Fredli Fenerbahçe arasında büyük fark var." (TV100)
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"FRED BU TAKIMIN HER ŞEYİ"
İbrahim Yıldız: "Fred’in takıma dönmesi Fenerbahçe’ye güç kattı. Bir futbolcu çok futbolcu deyimini Fred’le yaşamış olduk. İsmail ve Szymanski daha rahat oynadılar. Çünkü, Fred ofansif yönü güçlü olduğu kadar savunmaya verdiği destekle de takımı adına önemli bir oyuncu. Fenerbahçe Fred’in alternatifini mutlak bulmalı. Olmadığında onun yerini dolduracak bir 8 numaraya kesinlikle ihtiyaç var. Fred, geçiş oyununu doğru yapma dışında pozisyon alma becerisini de iyi uyguluyor. Rizespor maçında bir kez daha görüldü ki, Fred bu takımın her şeyi."
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