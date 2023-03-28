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YAZ Bilgi Sistemleri'ne Go Global'dan 3 ödül

TMSF’nin iştirak şirketi olan YAZ Bilgi Sistemleri, bankacılık sektörüne yönelik geliştirdiği yazılımlarla Go Global Awards 2022 etkinliğinde üç ödüle layık görüldü.

Giriş: 28.03.2023 - 16:12 | Güncelleme: ABONE OL
Yaz Bilgi Sistemleri'ne Go Global'dan 3 ödül
HABERTURK.COM

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yüzde 100 iştiraki olan YAZ Bilgi Sistemleri’nin bankacılık alanında geliştirdiği yazılımlar uluslararası arenada ödüller kazandı.

Farklı sektörlerdeki şirketlere ihtiyaçları doğrultusunda sistem entegrasyon projeleri, sistem desteği, lisanslama, bakım hizmetleri, yazılım geliştirme, proje yönetimi ve danışmanlık süreçlerini de kapsayacak hizmetler sunan firma, International Trade Council tarafından düzenlenen ve dünya çapında 8 bin firmanın aday olduğu Go Global Awards 2022 etkinliğinden ödülle döndü.

ÜÇ FARKLI KATEGORİDE ÖDÜL ALDI

Fintech alanında yeni nesil bankacılık çözümü olan ARF ürünü ile yarışan YAZ, Runner Up Award ödülünü kazandı.

Huawei Cloud Türkiye tarafından düzenlenen etkinlikte “Rising Star Partner” ödülü kazanan YAZ, ödülü Huawei Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi’den aldı.

Öte yandan, Huawei Türkiye’nin Ecosystem Partner Summit 2023 de ise “Best Growth Partner of 2022” ödülünün sahibi YAZ Bilgi Sistemleri oldu.

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