Yaykın Mahalle Muhtarı Adem Özer, yaptığı açılış konuşmasında ilk festivali gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade ederek: "Türkiye'nin incir ve zeytin ekonomisine büyüt katkı sağlayan Mahallemizin 1. Yaykın İncir, Tarım, Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali'ni gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Bu bizim ilk festivalimiz. Ama bundan sonraki senelerde Yaykın, Karacasu'nun parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Herkese emeklerinden ve katıldıklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, Yaykın Mahallesi ile bağlarının çok sıkı olduğunu belirterek, "Bu güzel etkinlik bundan sonra da bizlerin sayesinde devam edecek. Bunları yaşatmak üzere Karacasu Belediye başkanına festivalin yapılması ve devamı için verdiği sözden dolayı teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun. Hep beraber daha güzel günler ve nice festivaller yaşamak dileğiyle" diye konuştu.