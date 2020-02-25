Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 25 Şubat 2020 Salı yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Ramo 'Dizi'

00.15 Zemheri 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Kafalar Karışık 'Türk Filmi'

22.00 Kafalar Karışık 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.00 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Hızlı ve Öfkeli 5 'Yabancı Film'

22.30 Hızlı ve Öfkeli 5 'Yabancı Film' (Tekrar)

00.45 Deccal 2 'Türk Filmi'

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Hekimoğlu 'Dizi'

00.15 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'

23.45 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Tutunamayanlar 'Dizi'

22.15 3'te 3 Tarih