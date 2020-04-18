Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları Hizmetçiler, Kuzey Yıldızı, Zümrüdüanka dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1 18 Nisan 2020 Cumartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür

23:45 Savaş Vadisi

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Mucize Doktor

23:00 Tolgshow

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:45 Star Haber

20:00 Dizi

23:30 Güzel Köylü

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Kanal D Haber

20:00 Gol Kralı

23:45 Beyaz Show

ATV YAYIN AKIŞI

16:00 Hercai

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:10 Ev Yapımı

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

TV8 YAYIN AKIŞI

19:00 Sinema

20:00 Survivor-Ünlüler Gönüllüler