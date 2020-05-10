Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Gel Dese Aşk, Güvercin, Savaşçı, Şampiyon ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 10 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Gülen Gözler

22:00 Yok Artık

23:45 İçerde

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Hadi Be Oğlum

22:30 Çat Kapı Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Hokkabaz

22:45 Hokkabaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Galip Derviş

ATV YAYIN AKIŞI

21:00 Örümcek Adam 3

23:50 Seni Seven Ölsün

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okunma Yarışması

21:50 Dengi Dengine

23:25 Hastane İstanbul-Korona

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Survivor