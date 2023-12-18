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Ankara'da, yaya geçidinden karşıya geçen kadın, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Feci olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mamak ilçesi Başak Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında yaya geçidinden yoldan karşıya geçmeye çalışan A.V.'ye (43) hafriyat kamyonu çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisi ile kamyonun altında kalan A.V.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen kamyon şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.