Yavuz Bingöl'ün acı günü!

Halk ozanı Şahsenem Bacı'nın kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. İstanbul'da tedavisi süren Şahsenem Bacı, uzun zamandır alzheimer hastalığıyla da mücadele ediyordu.

Yavuz Bingöl annesiyle birlikte de sahne almıştı.

Şahsenem Bacı için yarın saat 16.00'da İstanbul Karacaahmet Sultan Dergahı'nda tören düzenlenecek. Sanatçı, Ayvalık'ta kızı Efsun Bingöl'ün yanına defnedilmek üzere uğurlanacak.

ŞAHSENEM BACI HAKKINDA

Şahsenem Bacı 1943 yılında Kars Sarıkamış’ın Boyalı köyünde doğdu. Asıl adı Şahsenem Akkaş’tır. Küçük yaşlarda bağlama öğrenmeye yöneldi. Şiire de ilkokul yıllarında başladı.

Önceleri yurt sevgisi, sevda, gurbet, özlem gibi konuları işleyen Türkiye'nin ilk kadın ozanı Şahsenem Bacı daha sonra toplumsal sorunları da dile getirdi.

Yaklaşık 1000 şiiri ve 150 türküsü bulunan Şahsenem Bacı, çeşitli aşık şölenlerine katıldı, 1975 yılındaki Hacı Bektaş, 1976 Antalya Aşıklar festivallerinde birincilikler kazandı.

Akrabaları arasında Âşık Mustafa gibi Sarıkamış’ın birçok tanınmış aşığı bulunan Şahsenem Bacı, günümüz halk ozanlarından âşık Veysel, Aşık Mahzuni, Hüdai gibi isimlerden etkilendi.

Bugüne dek 5 adet albüm hazırlayan Şahsenem Bacı, Söz Nereye ve Haykırış isimli kitapları da yazdı.