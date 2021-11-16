YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY - BERK OKTAY

2020'de Merve Şarapçıoğlu'yla olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda Atiksoy'a evlenme teklifi eden Oktay, bu fotoğraflarına, "Kadınım!" notunu düşmüştü.