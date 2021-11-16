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Yavuz Bingöl ile aşk yaşayan Nilşah Ağaoğlu tektaşı taktı! - Magazin haberleri

Yavuz Bingöl ile aşk yaşayan Nilşah Ağaoğlu tektaşı taktı!

Kendisi gibi oyuncu ve şarkıcı olan Öykü Gürman'dan 2016 yılında boşanan Yavuz Bingöl, bir süredir aşk yaşadığı peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile poz verdi. Ağaoğlu'nun parmağındaki tektaş yüzük, akıllara "Evleniyorlar mı?" sorusunu getirdi

16.11.2021 - 16:49 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Meslektaşı Öykü Gürman'dan boşandıktan sonra peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile yeni bir ilişkiye başlayan Yavuz Bingöl, sevgilisiyle objektif karşısına geçti.

  • "FESTİVAL GİBİYİZ!"

    Bingöl ile pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Ağaoğlu, gönderisinde, "Festival gibiyiz!" ifadelerini kullandı. Ancak fotoğraftaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Nilşah Ağaoğlu'nun parmağındaki tektaş yüzük akıllara "Evleniyorlar mı?" sorusunu getirdi.

  • 2016'DA BOŞANDILAR

    Öte yandan Yavuz Bingöl, kendisi gibi şarkıcı ve oyuncu olan Öykü Gürman ile 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. İkili, 2016'da yollarını ayırmıştı.

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  • ALMEDA ABAZİ-TOLGAHAN SAYIŞMAN

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