Altın, zayıflayan ABD doları ve güvenli liman alımlarının desteğiyle rekor serisini sürdürdü.

Ons altın, haftanın ikinci işlem gününde yüzde 2 artışla 3 bin 474 doları aştı ve tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Gram altın ise 4 bin 291 TL, Çeyrek altın 7 bin 37 TL'den Cumhuriyet altını ise 27 bin 964'den işlem görüyor.

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Bu yıl boyunca, altın art arda rekorlara koştu; ticaret savaşının piyasaları tedirgin etmesi, riskli Altın bu yıl üst üste rekorlara imza attı. Ticaret savaşının piyasaları tedirgin etmesi riskli varlıklara olan ilgiyi azaltırken, yatırımcıları altın gibi güvenli limanlara yönlendirdi.

Altın destekli borsa yatırım fonlarındaki (ETF) varlıklar art arda 12'inci haftadır yükseliyor. Aynı zamanda, merkez bankaları da rezervlerine altın ekleyerek küresel talebi destekliyor.