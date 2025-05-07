'Yatırımcı fonun içinde döviz olup olmadığını soruyor'

Alternatif yatırım fonu sektöründe yüzde 22 ile önemli bir yer edinen RePie Portföy, bu yıl 10’uncu yılını kutluyor. RePie Portföy’ün 10 yılı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, başta faizdeki artış olmak üzere şirketlerin şu aralar mevcut ekonomik durum nedeniyle zorlandığını belirterek "Darlık yaşamayan şirket yoktur. Ancak kabul edilebilir zorlukları yaşıyoruz diyebiliriz" dedi. RePie Portföy'ün yatırım yaptığı şirketlerden dolar bazında iki kattan daha az getiri sağlayan şirket olmadığının altını çizen Çamlıbel, yine dolar bazında yüzlerce kat getiri sağlayan şirketlerinin olduğunu da kaydetti.

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100'DEN FAZLA ŞİRKETE YATIRIM

Fonlar kanalıyla 100’den fazla şirkete yatırım yaptıklarını, bu yatırımların Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağladığını belirten “Türkiye’de GSYF ve GYF lisansı alan ilk portföy yönetim şirketi olarak 2015 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana geçen 10 yılda, Türkiye’de girişim ekosisteminin gelişmesinde yatırımlarımızla adeta bir dinamo rolü üstlendik. Fintekten mobiliteye, e-ticaretten perakendeye, sağlıktan akıllı şehir teknolojilerine, yenilenebilir enerjiden telekomünikasyona, gayrimenkulden ağırlamaya uzanan bir yelpazede 41 sektörde yatırımımız bulunuyor” dedi.

Toplantıda verilen bilgiye göre Türkiye’de 2015 yılında RePie Portföy tarafından kurulan ilk girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları (GSYF ve GYF) ile başlayan alternatif yatırım fon pazarının büyüklüğü 400 milyar lirayı aştı. REKLAM HEDEF 3 MİLYAR DOLAR Portföy büyüklüğü ve ihraç ettiği GSYF ve GYF sayısı bakımından alternatif yatırım fonu sektöründe yaklaşık yüzde 22 payla lider olan RePie Portföy’ün yatırım yaptığı girişimler arasında, Colendi ve ikas gibi Türkiye’nin en güçlü unicorn adaylarının yanında hızla büyüyen EasyCep, TurkNet, ModaNisa, ARF Bio, ACE Games ve Goldtag gibi teknoloji temelli çözümler geliştiren şirketler de yer alıyor. RePie Portföy’ün toplam portföy büyüklüğü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72 artışla yaklaşık 2,5 milyar dolara ulaştı. Yıl sonu toplam portföy büyüklüğü hedefiyse 3 milyar dolar. Şirketin 47 adet girişim sermayesi yatırım fonunun toplam büyüklüğü 50,1 milyar lirayı aştı. 39 adet GYF’nin toplam büyüklüğü ise 32,8 milyar lirayı geçti. Şirket, GSYF ve GYF kategorilerinin ikisinde de yaklaşık yüzde 20 payla lider konumda yer alıyor.

REKLAM Yatırımcılarına sundukları değerin, yaptıkları başarılı exit’lerle somutlaştığını söylenen Dr. Çamlıbel. “Değerlemesinin zirvesindeyken Getir’den yaptığımız exit’le yatırımcılarımızın yüzünü güldürdük. Mobilite alanında Türkiye’yi aşan başarısıyla öne çıkan BinBin ve Simit Sarayı’nın mamul tedarikçisi DMR Unlu Mamuller’in halka arzlarını diğer başarılı exit’lerimiz olarak sayabiliriz. Bu yılın ocak ayında, Türkî cumhuriyetler odağında fintek çözümleri sunan Turan’daki paylarımızın satışını gerçekleştirdik. Son olarak geçtiğimiz günlerde de online olarak tatil için villa kiralamayı herkes için kolaylaştıran TatildeKirala.com’dan çıkışımızı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. ENERJİ, MADEN, KONAKLAMA RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu da, gelecek hedefleri hakkında bilgi vererek, bu yıl ihraç edecekleri GSYF’lerle yatırımcılara yeni fırsatlar sunacaklarını söyledi. Bu aralar yatırımcıların yatırım yapacakları fonların içinde döviz olup olmadığını sorduğunu ve bu fonları tercih edebildiğini belirten Dayıoğlu, "Ancak ben çoklu varlık yatırımı yapan fonları tercih ederdim. Son dönemde artan piyasa oynaklığı, yatırımcı tercihlerinde farklılık yarattı. Uzun bir aradan sonra, Euro ve diğer alternatif para birimleri bazında yapılan yatırımlar da yeniden cazip hale gelmeye başladı. Bu dönemde, altın fonları ve döviz bazlı serbest fonlarımız öne çıkan alternatifler oldu” ifadelerini kullandı. Dayıoğlu şunları söyledi: “Bunun yanında, farklı varlık sınıflarına yatırım yapabilme esnekliği sunan değişken fonlarımız, dalgalı dönemlerde dahi pozitif getiri sağlama konusunda başarılı performans sergileyerek öne çıkan fonlar arasında yer aldı. Değişken fonlarımız, son bir yılda yüzde 50’nin üzerinde getiri sağladı. Özellikle 1’inci Serbest Fonumuz, yıl başından bu yana yüzde 20, son bir yılda yüzde 90’ın, son 3 yılda ise yüzde 700’ün üzerinde getiri sağlayarak yatırımcısına ciddi bir değer kazandırdı.”

REKLAM Dayıoğlu, “Bu yılki yatırım planlarımızda, stratejik önceliği olan üç ana sektöre odaklanıyoruz: enerji, madencilik ve konaklama. Bu sektörler, hem ülke kalkınması açısından çarpan etkisi yaratan alanlar hem de portföy çeşitliliğiyle yatırımcılarımız için sürdürülebilir büyüme imkânı sunuyor. Öte yandan, teknoloji yatırımlarında yapay zekâ odaklı girişimlere olan ilgimizi sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı. GYF'DE ATILIM HEDEFLİYOR Kurumsal GSYF’ler alanında bu yıl yeni iş birliklerini duyurmaya hazırlandıklarını söyleyen Dayıoğlu, “Kurumlara özel olarak yapılandırdığımız bu fonlarla, şirketlerin kendi inovasyon ekosistemlerini oluşturmalarına katkı sunuyoruz. RePie Portföy’ün deneyiminden ve sektörel uzmanlığından faydalanan şirketler, iş yüklerini azaltarak daha verimli ve odaklı bir şekilde stratejik hedeflerine yöneliyorlar” dedi. RePie Portföy, GYF’ler alanında da bu sene önemli bir atılım yapmayı hedefliyor. Proje GYF’ler, dağınık halde bulunan fonlama kaynaklarını kolektif bir yapı altında toplayarak, daha etkin ve organize bir şekilde kullanıma sunma imkânı sağlıyor.

2024 yılında çerçevesi belirlenen Proje GYF’ler alanında önemli bir ivme yakaladıklarını söyleyen Dayıoğlu, “Halihazırda 5 proje için hazırlık aşamasındayız; bu projeler gayrimenkulün en yüksek katma değeri sunduğu ‘arsadan exit’ modeline uygun şekilde yapılandırılıyor” dedi. RePie Portföy’ün 16 adet menkul kıymet yatırım fonu bulunuyor. 500 MİLYAR LİRA SINIRINI GEÇECEK Alternatif yatırım fonu sektörünün büyüklüğünün bu yıl 500 milyar lira seviyesine ulaşmasını beklediklerini belirten Dayıoğlu, bu büyüyen piyasanın içinde banka dışı bağımsız portföy yönetim şirketi RePie Portföy olarak hem portföy büyüklüklerinin hem de karlılıklarının istikrarlı bir şekilde arttığını söyledi. Dayıoğlu, “2024 yılı sonu itibarıyla vergi öncesi brüt kârımızı önceki seneye göre yüzde 30 artırarak 263,3 milyon liraya çıkardık” diye konuştu. RePie Yatırım Holding bünyesinde RePie Portföy, RePie GSYO, Fonmap, Doğan Burda, Colendi Menkul Değerler, Link Bilgisayar ve Goldtag yer alıyor.