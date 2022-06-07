Yatırım fonu mu almak mı avantajlı hisse almak mı?

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Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi'nde bu hafta Rota Portföy yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan konuk oldu. Kur ve enflasyondaki gelişmeleri değerlendiren Eraslan, bu gelişmelerin borsaya yansımalarını değerlendirdi. Yatırım fonları ve son günlerde gözde yatırım araçlarından olan özel fonları ele alan Eraslan, fonların başta vergi olmak üzere avantajlarını dile getirdi.

ŞİRKETLER BAŞARILI MI?

Büyüme rakamının çok iyi geldiği ortamda kur ve enflasyondaki moral bozucu gelişmelerin masaya yatırıldığı programda dış etkenlerin ekonomiye yansıması yorumlandı. Eraslan şu sıralar faiz ve kur politikaların nedeniyle gözde olması gereken borsanın bu işlevi yerine getirip getirmediğine dair soruları cevaplarken hangi sektörlerin bundan hala potansiyel barındırdığına dair görüşlerini paylaştı. Ayrıca gelinen ekonomik ortamda şirketlerin performanslarının nasıl olduğuna dair değerlendirmelerde bulunan Eraslan, yönetim açısından Türk şirketlerinin artılarını ve eksilerini de dile getirdi.

ENFLASYON, KUR, BORSA NEREYE GİDİYOR?

Başta ekonominin temel sorunlarından enflasyon ve enflasyonu meydana getiren unsurlar konusundaki tespitlerini aktaran Eraslan önümüzdeki dönemde hem dünya hem Türkiye ekonomisinin nasıl bir seyir izleyeceğine dair tahminler yaparken kur, faiz ve hisse senedinde beklentilerine dair düşüncelerine de sıraladı.