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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar oldu? 2024 Ocak zamlı yaşlılık aylığı ve engelli maaşı ne zaman hesaba yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar oldu? 2024 Ocak zamlı yaşlılık aylığı ve engelli maaşı ne zaman yatacak?

        Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, memur ve emekli maaş zamlarını büyük oranda belirleyen 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Yaşlı ve engelli aylığı bilindiği gibi memur maaş zammı katsayısına göre belirlenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş zamlı yaşlılık aylığı ve engelli maaşlarının yatacağı tarihi duyurdu. İşte zamlı yaşlılık aylığı ve engelli maaşı ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 16:27 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:27
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        • 1

          Memur maaşlarında zam oranı belli olurken, yaşlı ve engelli aylığına ne kadar zam geldiğini gündemi meşgul etmeye başladı. Memur zammı katsayısına göre belirlenen yaşlı ve engelli aylığına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı itibarıyla gelecek zam miktarını duyurdu. Peki, "Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar oldu? Zamlı yaşlılık aylığı ve engelli maaşı ne zaman yatacak?" İşte 2024 Ocak yaşlı ve engelli aylığı...

        • 2

          2024 MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANI BELLİ OLDU!

          TÜİK, 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranıyla yıllık enflasyon oranı rakamlarını açıkladı. Buna göre Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 2,93 olurken yıllık enflasyon oranı yüzde 64.77 oldu.

          Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.

        • 3

          2024 YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR OLDU?

          Memur maaş zammına göre hesaplanan yaşlılık maaşları 2023 yılı son 6 aylık dönemde 2348 TL olarak ödeniyordu. Yeni yıl ile birlikte engelli maaşları Ocak ayından itibaren 3.504 lira olarak yatırılacak.

        • 4

          2024 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

          Engelli aylığı (Yüzde 40-69 arası): 2789,81 TL

          Engelli aylığı (Yüzde 70 ve üzeri): 4196, 70 TL

          Engelli aylığı (18 yaş altı): 2797,81 TL

          *Yılda iki kez zamlanan engelli maaşları Temmuz-Aralık döneminde yeniden artış gösterecek.

        • 5

          OCAK AYINDA 3,2 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI!

          Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ocak ayına ilişkin toplam 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık." ifadelerini kullanmıştı.

        • 6

          OCAK FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

          Öte yandan ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacağını belirten Göktaş,"Vatandaşlarımızın herhangi bir hak kaybı yaşamaması için ocak ayı farklarını, şubat ayı dönem ödemesiyle hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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