Memur maaşlarında zam oranı belli olurken, yaşlı ve engelli aylığına ne kadar zam geldiğini gündemi meşgul etmeye başladı. Memur zammı katsayısına göre belirlenen yaşlı ve engelli aylığına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı itibarıyla gelecek zam miktarını duyurdu. Peki, "Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar oldu? Zamlı yaşlılık aylığı ve engelli maaşı ne zaman yatacak?" İşte 2024 Ocak yaşlı ve engelli aylığı...