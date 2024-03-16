Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaşü, Mart ayı için engelli ve yaşlı maaşlarının yatırılmaya başlandığını açıkladı ve "Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Peki, yaşlı ve engelli maaşı ne kadar ve ne zaman hesaba yatacak? İşte, tüm merak edilenler...