Mantar öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde oturan Sabiha Baysal (77), önceki akşam, ormandan toplandığı mantarlardan yemek yapıp yedi.

Dün sabaha midesi bulanıp kusan Sabiha Baysal, ailesi tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan ve yediği mantardan zehirlendiği belirlenen Baysal, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.