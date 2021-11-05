Köygöçüren mantarı nedir? Köygüçeren mantarı ne zaman nerede yetişir ve tedavisi nedir?

Köygöçüren mantarı diğer bir yaygın ismiyle "ölüm" mantarı son günlerde yeniden adından bahsettirmeye başladı. İstanbul Belgrad Ormanı'nda görülen bu tehlikeli mantar ayrıca son günlerde üzerine yapılan panzehir çalışmalarıyla da gündemde. Peki, Köygöçüren mantarı nedir? Köygöçüren mantarı nerede yetişir? İşte 50 gram yendiğinde bile bir insanı öldüren köygöçüren mantarıyla ilgili merak edilenler...

KÖYGÖÇÜREN MANTARI NEDİR?

Köygöçüren mantarı zehirli mantarlar arasında ilk sırlarda yer almaktadır

Amanitaceae familyasından olan mantar, amanitin (özellikle, Amanotoxinler'den alfa amanitin) ve phalloidin maddeleri, sindirildikten 8-12 saat sonra ilk belirtilerini gösterir ve 3-4 gün içinde karaciğer-böbrek metabolizmasını yok eder.

Zehirli bir mantar türü. Türkiye'deki ölümcül zehirlenmelerin neredeyse %90 kadarından sorumlu, son derece zehirli ve tehlikeli bir mantardır. Bu mantara yaz başlarında ve sonbahar aylarında ormanlarda çok sık rastlanır. Mantarın içerdiği amanitin (özellikle, Amanotoxinler'den alfa amanitin) ve phalloidin maddeleri, sindirildikten 8-12 saat sonra ilk belirtilerini gösterir ve 3-4 gün içinde karaciğer-böbrek metabolizmasını yok eder.

Zehirine karşı henüz yetkin bir ilaç geliştirilememiştir. Tedavide silibinin dihydrogen disuccinate disodium enjeksiyonu kullanılmaktadır. Bu mantarın bir kişiyi öldürmesi için 20-25 gram tüketilmesi yeterli olmaktadır. Volvariella volvacea mantarı ile olan benzerliği ölümlerin önemli sebeplerindendir. Türkiye'deki mantar zehirlenmelerinin çoğu da bu mantardan kaynaklanmaktadır.

Köygöçüren mantarı, 1994 yılı Kasım ayında, İstanbul'da seri zehirlenmelere yol açmış ve 20'den fazla insanın ölmesine neden olmuştur.

KÖYGÖÇÜREN MANTARI NEREDE YETİŞİR?

Köygöçüren mantarı nemli ve ormanlık alanlarda yetişir. Bununla birlikte Türkiye'de Batı Karadeniz, Marmara ve Trakya Bölgesinde özellikle sonbahar aylarında yetişmektedir.

KÖYGÖÇÜREN MANTARI ZEHİRLENME BELİRTSİ

Köygöçüren mantarı yendikten 2 ve 6 saat sonra şu belirtileri gösterir.



Uykuya meyil

Tansiyon düşüklüğü

Bulanık görme

Yüz ve boyunda kızarma

Nabızda artış

Ağızda metal tadı

YEDİKTEN 6 SAAT SONRA ÇIKAN BELİTİLER

Yendikten 6 saat sonra gelişen belirtiler

Bulantı

kusma

İshal

Ateş,Kabız artışı

Karın ağrısı

Ciğer ve böbrek bozuklukları ile bu organlara bağlı belirtiler.

PANZEHİR ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

25 yıl önce 4 kişilik bir ailenin köygöçüren mantarından zehirlendikten sora gittikleri hastanede görev yapan Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, yılardır bu mantarla ilgili panzehir çalışmalarında bulunuyor. Çalışmalarına Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda devam eden ve bu nedenle sık sık bu zehirli mantarı toplayan Prof. Dr. Kaya, çalışmalarını da sürdürdüğü Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Kaya ,Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda devam eden ve bu nedenle sık sık bu zehirli mantarı toplayan Prof. Dr. Kaya, çalışmalarını da sürdürdüğü Başkanı Prof.