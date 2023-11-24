Yaşlı kadın kamyon kurbanı oldu

Manisa'da yaşlı kadın hafriyat kamyonu altın kaldı
Manisa'da yolun karşısına geçen 68 yaşındaki Ülkü Öztürk'e hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında kalan yaşlı kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Manisa'nın Selendi ilçesi Fatih Mahallesi'nde saat 13.50 sıralarında meydana gelen kazada, M.K. yönetimindeki hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Ülkü Öztürk'e (68) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan Öztürk, ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 122 Acil Sağlık ekipleri, yaralı Öztürk'ü ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Öztürk, tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Hafriyat kamyonu sürücüsü M.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.