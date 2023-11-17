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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı kadın alevlerden kurtulamadı

        Ahşap evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Kütahya'nın Emet ilçesinde, 3 katlı ahşap evde çıkan yangında 78 yaşındaki Havva Nerkiz hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:12 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:13
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        Yaşlı kadın alevlerden kurtulamadı
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        Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Esatlar köyünde Havva Nerkiz'in (78) tek başına yaşadığı 3 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede tüm evi saran alevlere müdahale etti.

        Yangın güçlükle söndürülürken, evde yapılan incelemede Havva Nerkiz'in cansız bedeni bulundu.

        Savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Nerkiz'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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