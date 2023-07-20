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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı çifti yangın ayırdı

        Bilecik'te ahşap evdeki yangında yaşlı kadın öldü, eşi yaralandı

        Bilecik'te, iki katlı ahşap evde çıkan yangın yaşlı çifti ayırdı. Yangında 85 yaşındaki Ayşe Sukavıştığı hayatını kaybederken, eşi muhtar tarafından kurtarıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 11:44
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        Yaşlı çifti yangın ayırdı
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        Bilecik'in İnhisar ilçesi Samrı köyünde yaşayan Ahmet Sukavıştığı'ya (85) ait evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden Köy Muhtarı Ergin Karagöz, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi.

        AA'nın haberine göre, Muhtar Karagöz, eve girerek Ahmet Sukavıştığı'yı dışarı çıkardı. İçerde kalan ev sahibinin eşi Ayşe Sukavıştığı (85) yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

        Kaymakam Elif Nur Saçal, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Ayşe Sukavıştığı'nın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İnhisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        *Fotoğraf: DHA Arşiv

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