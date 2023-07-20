Yaşlı çifti yangın ayırdı

Bilecik'te ahşap evdeki yangında yaşlı kadın öldü, eşi yaralandı
Bilecik'te, iki katlı ahşap evde çıkan yangın yaşlı çifti ayırdı. Yangında 85 yaşındaki Ayşe Sukavıştığı hayatını kaybederken, eşi muhtar tarafından kurtarıldı
Bilecik'in İnhisar ilçesi Samrı köyünde yaşayan Ahmet Sukavıştığı'ya (85) ait evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden Köy Muhtarı Ergin Karagöz, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi.
AA'nın haberine göre, Muhtar Karagöz, eve girerek Ahmet Sukavıştığı'yı dışarı çıkardı. İçerde kalan ev sahibinin eşi Ayşe Sukavıştığı (85) yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın evde hasara yol açtı.
Kaymakam Elif Nur Saçal, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Ayşe Sukavıştığı'nın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İnhisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
*Fotoğraf: DHA Arşiv