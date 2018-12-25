Edinilen bilgilere göre; Serdivan İlçesinde meydana gelen olayda aralarında daha önceden husumet bulunan M.E. ve M.P. isimli 2 tarafından araçla Kırantepe Mevkiine götürülen Ali Çeviker, burada yanında gelen 2 kişiyle tartışmaya başladı.

Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, tartışmanın büyümesiyle M.E. ve M.P. isimli 2 şahıs etrafta kimsenin olmadığı ormanlık alana götürdükleri Ali Çeviker’i darp etmeye başladı. Bir süre sonra bayılan Ali Çeviker’i olay yerinde bırakan 2 şahıs kayıplara karıştı.

'GEL BABANI AL'

Öte yandan iddialara göre Ali Çeviker’i darp eden şahıslardan biri, Ali Çeviker’in doktorluk yapan oğlunu arayarak, “Gel babanı al, Kırantepe’de” diyerek telefonu kapattı. Emniyet ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine gitmesiyle 66 yaşındaki Ali Çeviker’in hayatını kaybettiği belirlenirken katil zanlısı M.E. ve M.P. isimli 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan Ali Çeviker’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere olay yerine çağırılan 112 ambulansıyla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan Adli Tıp Kurumuna gönderildi.