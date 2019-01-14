14 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Egzersiz, stres kontrolü, uyku, manevi mutluluk gibi başlıkların yaşlanmayı yavaşlatma konusunda çok etkili olduğunu vurgulayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar, “Beslenme bu konuda çok büyük önem taşımaktadır. Kremler, losyonlar ve estetik cerrahiler sizi dışarıdan daha genç gösterebilir ancak biyolojik yaşınızı içeriden dışarıya gençleştirmek için doğru beslenme ve rejeneratif tıp desteğinin şart olduğunu söyleyebilirim” dedi.
Dr. Aşkın Nasırcılar, yaşlanmayı yavaşlatan besinleri sıraladı. İşte yaşlanmayı yavaşlatan besinler…
Chaga mantarları
Chaga mantarları, anti-aging etkilerinin çoğunu yetiştiği huş ağacından sağlar. Çok çeşitli anti-oksidan, anti-tümör ve antiviral maddeler üretir. Ayrıca mikroplara karşı bağışıklığı artıran maddeler de sentezlerler. İçeriklerindeki polifenoller serbest radikallerle savaşarak anti-oksidan etki gösterir. Kapsül, tablet, tentür veya çay, kahve formunda tüketilebilirler.
Bitter çikolata
Anti-aging programına girip aynı zamanda çikolata da yiyebilirsiniz. Dengeli bir diyette orta miktarda çikolata güncel 2015-2020 arası diyet rehberlerinde tüketilmesi önerilen ürünler arasında yer alıyor. Burada dikkat edilmesi gereken orta düzeyde tüketmek çünkü çikolata kalori olarak yoğundur ve miktarı aşırı kalori alımıyla sonuçlanabilir. Özellikle %70-90 kakao içeren, az miktarda bitter çikolata tüketilebilir.
Yaban mersini
Uzun zamandır yaban mersininin antioksidan etkileri biliniyor. Lezzetli ve aynı zamanda besleyici bir yemiş. Yaşlanmayı yavaşlatıyor, ömrü uzattığı düşünülüyor. Beynin bilişsel ve hafıza ile ilişkili alanlarını oksidatif hasara karşı koruması nedeniyle beyin meyvesi de diyebiliriz. Aynı zamanda yaşla ilişkili hücre hasarını yavaşlatıyor.
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