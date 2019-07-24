Yasin Süzen'den altın madalya

Federasyondan yapılan açıklamada, "Almanya'da devam eden Avrupa Atletizm Şampiyonasında sporcumuz Yasin Süzen bir kez daha Avrupa Şampiyonu olarak Almanya'da İstiklal Marşı'nı dinletti. Tebrikler Yasin!" ifadeleri kullanıldı.

Yasin, 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda da dünya rekoru kırarak şampiyon olmuştu.