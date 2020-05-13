Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Yasin Öztekin, ligde kalan 8 maçı final olarak gördüklerini söyledi.
Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lige verilen arada sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını belirtti.
Hiç kimsenin futbola motive olamadığını vurgulayan Yasin, "Sahaya çıkamadık, futbol oynayamadık, futboldan geçtik pas bile yapamadık." dedi.
Yasin, belirsiz bir süreçle karşı karşıya olduklarına dikkati çekerek, "Herkes tedirgin, kimin ne olduğunu, hasta mı değil mi bilmiyoruz. Hiç kimse ne olduğunu bilmiyor. Bu, futbola da yansıyacaktır. Çünkü seyircisiz oynayacağız, bütün arkadaşlarım çok motive gözükmüyorlar." diye konuştu.
"FİNAL NİTELİĞİNDE 8 MAÇ"
Kırmızı-beyazlı ekibin sosyal mesafeyi koruyarak gruplar halinde antrenmanlara başladığını dile getiren Yasin, şunları kaydetti:
"Uzun bir aradan sonra tekrar idman yaptık. 12 Haziran'a çok az bir süre kaldı, futbolculara yaz kampı gibi bir şey oldu. Çok çalışmamız gerekiyor çünkü önümüzde final niteliğinde çok hayati 8 maçımız var. Bu final maçlarını iyi oynamak için önümüzdeki bu sürede çok iyi idman yapmamız gerekiyor. Çünkü önümüzde hazır maç yapacağımız bir ortam yok. Hocamız ligin çok erken başladığını söyledi, bu da çok doğru."
Yasin, sahaya çıktıklarında tedirginlik yaşayacaklarına işaret ederek, "Çünkü değişik takımlarla oynayıp başka şehirlere gideceğiz, bunun için insan tedirgin oluyor. Bunun için hiçbir futbolcu yüzde yüz maçlara adapte olamaz." ifadelerini kullandı.
Lige verilen aranın büyük bölümünün Urla'da ailesinin yanında geçirdiğini anlatan Yasin, futboldan uzak olmanın çok kötü bir duygu olduğunu söyledi.
Yasin, bu süreçte ailesiyle daha çok vakit geçirdiğini ve daha çok kaynaştığını anlatarak, "Daha önceleri sürekli idman olduğu için bunu yapamıyorduk. Artıları vardı ama dezavantajları da vardı çünkü düzenli idman yapamadık. Çok sevdiğim futbolu özledim." dedi.
Kırmızı-beyazlı ekibin ligdeki hedeflerini de aktaran Yasin Öztekin, açıklamasını şöyle tamamladı:
"Sivasspor olarak şampiyon olmak istiyoruz, şampiyonluk kolay bir şey değil. Ligler başlarsa ilk 4 haftayı en iyi değerlendiren takım şampiyonluk için bir adım önde olacak. Bizim ilk 4 haftayı çok iyi geçirmemiz gerekir. Bunun için çok iyi çalışmamız lazım. Her takımdan daha fazla çalışmamız gerekiyor ki maçlarda daha iyi olalım. 8 maç sonunda nerede olacağımızı göreceğiz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!