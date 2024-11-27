Yasemin Tatlıses çocuklarının hastalığını açıkladı
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Tatlıses, ikiz çocukları İbrahim Ayel ile Sinan Emir'in hastalıklarını sosyal medya sayfasından duyurdu
İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, Ocak ayında iki oğluna kavuşmuştu.
Ünlü çift, ikizlerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını vermişti.
Şimdilerde tüm vaktini ikizlerine ayıran Yasemin Tatlıses, Instagram hesabından ilk kez bebeklerinin hastalığını açıkladı.
Yasemin Tatlıses, "Hep soruyorsunuz 'gözler niye yaşlı?' diye. Gözyaşı kanalı tıkanıklığımız var. Emir'de de tek gözünde var, inşallah geçecek" ifadelerini kullandı.