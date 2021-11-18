HABERTURK.COM

Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olduktan sonra oyunculuğa adım atan Yasemin Sakallıoğlu, önceki gün makyaj yaptırmak için güzellik merkezinin yolunu tuttu. İşlem sonrası çalışanlar Sakallıoğlu'ndan fotoğrafını kullanmak için izin istedi. Ancak güzellik merkezinin hesabında paylaşılan photoshop'lu fotoğraf, ünlü oyuncuyu kızırdı.

"PHOTOSHOP" İSYANI

Yasemin Sakallıoğlu, tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan ünlü isim, "Bir yerlerde makyaj yaptırıyorum. Sonra, 'Yasemin Hanım fotoğrafınızı çekip, paylaşabilir miyiz?' diyorlar. E ben de kibar bir insan olduğum için 'Tabii ki' diyorum. Sonra bana photoshop uyguluyorlar. E insan sormaz mı? Siz yaptığınız makyaja bu kadar mı güvenmiyorsunuz? İkinci soru; madem photoshop yapacaksınız neden makyaj yapıyorsunuz? Bu defa insaflı davranıp, hesabı paylaşmadım. Fakat olur da bana bir daha shop uygularsanız, bu defa hiç insaflı olmayıp, bana bunu yapanları rezil edeceğim." diye konuştu.

"BU ŞEKİLDE KENDİNİZİ REZİL EDİYORSUNUZ"

Ardından bir video yayınlayan Yasemin Sakallıoğlu, paylaşımında, "Bu şekilde kendinizi rezil ediyorsunuz. Gerçek ortada yani. Ben bu gerçeği her gün, 7/24 burada paylaşıyorum. O kim? Az önceki kim? Kim o! Benim öyle bir ağzım, burnum yok! Bakınca 35 kişiye birden benzemişim!" ifadelerine yer verdi.

NÜKHET DURU'YA BENZETİLMİŞTİ

Yasemin Sakallıoğlu, sekiz ay önce sevgilisi Burak Yırtar ile dünyaevine girmişti. Hayranları tarafından Nükhet Duru'ya da benzetilen oyuncu, gelen güzel yorumların ardından konuyla ilgili esprili bir paylaşımda bulunmuştu.

"EN GÜZEL HALİM NİKAHIMA DENK GELDİ"

"Yorumlarınızı okuyorum, çok teşekkür ederim." diyen Yasemin Sakallıoğlu, şunları söylemişti:

Allah yüzüme güldü. 33 yıllık yaşamımda en güzel halim nikahıma denk geldi. İyi oldu, böyle olması güzel oldu. İyi yere denk geldi. Çoğunuz beni Nükhet Duru'ya benzetmişsiniz. Çok komik bir nikahtı. Bu nikahta yaşananları stand up gösterimde anlatacağım. Gösterimi yarım saat uzattım, sırf bunun için. Gerçekten çok komik bir nikahtı. Öyle asil göründüğüme bakmayın. Neler yaşadım o nikahta...

"ÇOCUKKEN ÇOK ÇİRKİNDİM"

Öte yandan daha önce samimi açıklamalarda bulunan Sakallıoğlu, çocukluk yıllarından beri komik olmanın kendisi için önemli olduğunu anlatmıştı.

"Ben çok çirkin bir çocuktum." diyen Yasemin Sakallıoğlu, "Çocuğun çirkini olur mu?' demeyin, ben öyleydim çünkü. İnsanlar beni, 'Aman ne tatlı bir çocuk' diye sevmezdi. Ben de bundan dolayı sürekli taklit ve espri yapardım küçükken. İnsanlara da 'Komik mi?' diye sorup, onay alma ihtiyacı duyardım." ifadelerini kullanmıştı.