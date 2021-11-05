"ÇOK ÇİRKİN BİR ÇOCUKTUM"

"Ben çok çirkin bir çocuktum." diyen Yasemin Sakallıoğlu, "Çocuğun çirkini olur mu?' demeyin, ben öyleydim çünkü. İnsanlar beni, 'Aman ne tatlı bir çocuk' diye sevmezdi. Ben de bundan dolayı sürekli taklit ve espri yapardım küçükken. İnsanlara da 'Komik mi?' diye sorup, onay alma ihtiyacı duyardım." ifadelerini kullandı.