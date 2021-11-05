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Yasemin Sakallıoğlu: Çocukken çok çirkindim - Magazin haberleri

Yasemin Sakallıoğlu: Çocukken çok çirkindim

Yasemin Sakallıoğlu, komedyen olma sebebini anlattı. "Ben çok çirkin bir çocuktum" ifadelerini kullanan Sakallıoğlu, "İnsanlar beni, 'Aman ne tatlı bir çocuk' diye sevmezdi. Ben de bundan dolayı sürekli taklit ve espri yapardım" diye konuştu

05.11.2021 - 09:21 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 7 ay önce Burak Yırtar ile nikah masasına oturan komedyen ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Sakallıoğlu, çocukluk yıllarından beri komik olmanın kendisi için önemli olduğunu anlattı.

  • "ÇOK ÇİRKİN BİR ÇOCUKTUM"

    "Ben çok çirkin bir çocuktum." diyen Yasemin Sakallıoğlu, "Çocuğun çirkini olur mu?' demeyin, ben öyleydim çünkü. İnsanlar beni, 'Aman ne tatlı bir çocuk' diye sevmezdi. Ben de bundan dolayı sürekli taklit ve espri yapardım küçükken. İnsanlara da 'Komik mi?' diye sorup, onay alma ihtiyacı duyardım." ifadelerini kullandı.

  • "28 YAŞINDA KONSERVATUVARA BAŞLADIM"

    Konservatuvara 28 yaşında başladığını söyleyen Sakallıoğlu, "Annemin evlenmemi istediği zamanda ben konservatuvara girdim. 28 yaşında başladığım için biraz tuhaf bir durumda da kaldım. Sınıf arkadaşlarımın hepsi benden 10 yaş küçüktü." diye konuştu.

  • "ÇOK DELİKANLI BİR KADINIM"

    Ayrıca eşiyle evlenmeden önce toplantı yaptıklarını açıklayan ünlü isim, "Dedim ki; 'Biz sevgili olacaksak bu telefonda benim canımı sıkacak, senin flörtleşme ihtimalin olan, yarıda kalan, kenara koyduğun insanları sil.' Ben onun cep telefonundaki mesajlarına bakmam, sadece şifresini bilirim, girmem. Gerçekten çok delikanlı bir kadınım." dedi.

  • SÜRPRİZ NİKAH

    Öte yandan sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olduktan sonra oyunculuğa adım atan Yasemin Sakallıoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Burak Yırtar ile mart ayında dünyaevine girmişti.

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