Yasemin Sakallıoğlu'nu gösterisini aynı çift 7 kez seyretti
Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Maximum Uniq Hall'da seyircisiyle buluştu
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Yasemin Sakallıoğlu, Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisini BKM organizasyonuyla sahnelemeye devam ediyor. Sakallıoğlu, bu kez Maximum Uniq Hall'da seyircilerle buluştu. İki saat boyunca sahnede kalan Sakallıoğlu; dansları, tiplemeleri, şakalarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.
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Aile bağları, kadın erkek ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik etkilerini çeşitli tiplemeleri de sunarak esprili bir dille aktaran ünlü komedyenin gösterisinde kahkaha sesleri bir an bile dinmedi.
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GÖSTERİNİN MÜDAVİMLERİ 7'NCİ KEZ GELDİ
Zaman zaman seyircilerini de sahneye alarak interaktif bir gösteri gerçekleştiren Yasemin Sakallıoğlu, kendisini 7'nci kez izlemeye gelen çifti görünce onları sahneye aldı ve hikâyelerinden birini interaktif olarak çift ile sahneledi. Müdavim çift daha sonra Sakallıoğlu ile objektiflere poz verdi.
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Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' gösterisiyle;
23 Mayıs... Bostancı Gösteri Merkezi
26 Mayıs... İzmir KültürPark Açıkhava
27 Mayıs... Antalya Açıkhava
29 Mayıs... Mersin Yeni Şehir Belediyesi
30 Mayıs... Adana Çukurova Üniversitesi
1 Haziran... Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde sahnede olacak.