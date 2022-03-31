"Kurgulasak bu kadar olmazdı!"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Amsterdam’da sahnelediği “Doğru Koca Nasıl Seçilir” adlı tek kişilik gösterisi sonrası Türkiye'ye dönüş yaptı. Önceki gün eşi Burak Yırtar ile birlikte Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken görüntülenen Sakallıoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TURNEMİZ DEVAM EDECEK"

Yurt dışı gösterisinin güzel geçtiğini ifade eden Yasemin Sakallıoğlu, “Dün sabah turneden döndük. Çok güzel geçti. Oradaki vatandaşlarımızla kucaklaşmak benim için çok özel bir an oldu. Yazın da turnemiz devam edecek.” diye konuştu.

"YOLU AÇIK OLSUN"

Kadın komedyen arasında geniş kitlelerle bir araya gelen tek isim olduğunu söyleyen Sakallıoğlu, muhabirlerin, "Hasan Can Kaya’yı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna, "Çok beğeniyorum. Kendisini izlemeye gideceğim. Hep destekliyorum. Yolu açık olsun." yanıtını verdi.

Yasemin Sakallıoğlu, “Dış Güzellik Yasaklansın Ruh Güzelliğine Geçelim” kitabından da bahsetti. Kitapla ilgili sürprizlerin olacağını belirten Sakallıoğlu, bilgi vermekten kaçınırken, ilginç bir sürprizle karşılaştı.

GÖZ KALEMİYLE KİTAP İMZALADI

Sakallıoğlu’nun yoldan geçen bir hayranı çantasından çıkardığı kitabı komedyenin imzalamasını rica etti. Şaşkınlığını gizleyemeyen Sakallıoğlu, kalem bulamayınca çantasından göz kalemini alarak, kitabı imzaladı.

"KURGULASAK BU KADAR OLMAZDI!"

Daha sonra yanına gelen başka hayranlarının ilgisiyle şaşkınlık yaşayan Yasemin Sakallıoğlu, "Kurgulasak bu kadar olmazdı!" dedi.