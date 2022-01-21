Geliri bağışladı

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Yasemin Sakallıoğlu, Maximum Uniq Hall'deki gösterisinde sahneye çıkmadan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz hafta sosyal medya paylaşımıyla bu gösteriden elde edeceği gelirin tamamıyla köy okullarımızda okuyan çocukların eğitim gereçlerini alacağını açıklayan Sakallıoğlu, "Bu uzun zamandır gerçekleştirmeyi düşündüğüm bir projeydi. Daha önce de böyle etkinlikler yapmıştım. Bizimle birlikte gülenlerin de güzel şeylere vesile olmasını, başkalarını güldürmesini istedim" dedi.

"İYİ İNSANLAR BANA DENK GELİYOR"

Her gösterisinde birbirinden ünlü isimleri ağırladığı kendisine hatırlatılan Yasemin Sakallıoğlu, duygularını "Hepsine çok teşekkür ederim. Bu ülkede, bir ünlünün, bir diğerinden destek görmesi çok değerli. Sağ olsunlar, geliyorlar ama ben de bana gelenlere destek oluyorum. Bu sektörde bana iyi insanlar çattı. O yüzden çok şanslıyım. Hepsine çok teşekkür ederim. Bu akşam da burada özel isimler var" sözleriyle dile getirdi.

"TRAFİKTEN KORKUYORUM"

Geçtiğimiz hafta ehliyet aldığı kendisine hatırlatılan Yasemin Sakallıoğlu, bu konuda "Hâlâ trafiğe çıkamadım. Hâlâ bir korkum var. Ders almaya devam edeceğim, herkese de bunu öneririm. Eğer sürücülüğünüze çok güvenmiyorsanız, önce ders alın" şeklinde açıklama yaptı.

"BENİ ÇOK GÖRECEKSİNİZ"

Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?'in turnesi hakkında ise şu bilgileri verdi; "Buradan sonra Konya, Kayseri, Diyarbakır, Ankara, Bursa ve Kocaeli'ye gideceğiz. Daha sonra Avrupa'da gösteriler olacak. Orada da çok güzel seyirciler var. Onlara da selâm olsun. Bu sene epey gezeceğiz. Beni çok göreceksiniz."

YASEMİN SAKALLIOĞLU TURNE PROGRAMI

21 Ocak... Konya Selçuklu Kongre Merkezi

22 Ocak... Kayseri Erciyes Kültür Merkezi

24 Ocak... Diyarbakır Sezai Karakoç KKM

3 Şubat... Ankara Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi

9 Şubat... İstanbul Maximum Uniq

25 Şubat... İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi

4 Mart... Kocaeli Kongre Merkezi

8 Mart... Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu