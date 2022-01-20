"İyi insanlar bana denk geliyor"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz akşam 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisi için sahneye çıktı. Sakallıoğlu'nu izlemeye gelenler arasında; Burcu Biricik, Esra Erol, Merve Özbey - Kenan Koçak, Berkay - Özlem Ada Şahin, İbrahim - Nurdan Büyükak ve Selin Ciğerci gibi ünlü isimler vardı.

Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sakallıoğlu, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu gösteriden elde edeceği gelirin tamamını köy okullarında okuyan çocukların eğitim gereçleri için harcayacağını açıklamıştı.

"BİZİMLE GÜLENLERİN BAŞKALARINI GÜLDÜRMESİNİ İSTEDİM"

33 yaşındaki komedyen, konuyla ilgili "Bu uzun zamandır gerçekleştirmeyi düşündüğüm bir projeydi. Daha önce de böyle etkinlikler yapmıştım. Bizimle birlikte gülenlerin de güzel şeylere vesile olmasını, başkalarını güldürmesini istedim." dedi.

Yasemin Sakallıoğlu, her gösterisinde ünlü isimleri ağırladığı hatırlatılması üzerine ise "Hepsine çok teşekkür ederim. Bu ülkede, bir ünlünün bir diğerinden destek görmesi çok değerli. Sağ olsunlar, geliyorlar ama ben de bana gelenlere destek oluyorum. Bu sektörde bana iyi insanlar çattı. O yüzden çok şanslıyım. Hepsine çok teşekkür ederim. Bu akşam da burada özel isimler var." ifadelerini kullandı.

"ESKİDEN GARSONLUK YAPIYORDUM"

Oyuncu Burcu Biricik, Yasemin Sakallıoğlu'nu sevdiğini ve gösteriyi merakla beklediğini söyledi. Ayvalık'ta eşi Emre Yetkin ile butik otel açacağı yönündeki haberlerle ilgili konuşan Biricik, "Öyle 'Milyon TL harcadılar' diye bir durum yok. Emre ile birlikte böyle bir yer açma hayalimiz vardı ve gerçekleştiriyoruz. Bilmiyorum biliyor musunuz, ben eskiden garsonluk yapıyordum. Yabancı çekmediğim bir iş kolu." dedi.

"YASEMİN İLE GURUR DUYUYORUM"

Gösteriyi izlemeye eşi Kenan Koçak ile gelen şarkıcı Merve Özbey de, "Az önce klip çekiminden geldim, hemen koştura koştura. Yasemin'le gurur duyuyorum, stand-up yapmadan önce hayali olduğunu biliyordum. Her gösterisinin dolu olması, kadının gücünün en büyük göstergesinden bir tanesi bence. Bir de anlamlı bir bağış yapacak bu gece köy okulları için bu yüzden Yasemin seninle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullanarak arkadaşına destek verdi.

Şarkıcı Berkay Şahin de, "Yasemin'i çok seviyoruz. Benim zaten eskiden beri bildiğim bir karakter olduğu için, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı tiplemeleri çok seviyorum. Sonrasında da tanışınca kendisini de çok sevdiğim için keyifle buradayız. Beklentimiz de zaten önceden aldığımız bilgilere göre pozitif. İçeride de çok eğleneceğimize inanıyoruz." dedi.

"ÇOCUKLAR BÜYÜYOR"

Şahin, gazetecilerin "Çocuklar nasıl?" sorusuna ise "Çocuklar büyüyor artık Arya son bir hafta da baya boy attı, acayip bir değişiklik var. Büyüyorlar onun dışında işler güçler devam ediyor, konserlerimiz tüm hızıyla devam ediyor." şeklinde konuştu.