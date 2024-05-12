Yasemin Sakallıoğlu, karanlık inzivaya çekilen Çağla Şıkel'i ti'ye aldı

ÇAĞLA ŞIKEL'DEN YASEMİN SAKALLIOĞLU'NA CEVAP

Çağla Şıkel de kendisi hakkında yapılan bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. Şıkel de Sakallıoğlu'na; "Çok tatlısın yaa izlerken evde kendimi koltuğa fırlattım" sözleriyle seslendi.