Yasemin Sakallıoğlu, karanlık inzivaya çekilen Çağla Şıkel'i ti'ye aldı
Yasemin Sakallıoğlu, 11 saat boyunca bir kulübenin içinde karanlık inzivaya çekilen Çağla Şıkel'in paylaşımını çektiği bir video ile ti'ye aldı
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Sosyal medyada yayımladığı videolardaki tiplemeleriyle hayatın içinde başımıza gelenlere komik bir bakış açısıyla yaklaşan Yasemin Sakallıoğlu'nun radarına bu kez Çağla Şıkel takıldı.
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Yasemin Sakallıoğlu, son dönemde meditasyona ağırlık veren ve bu konudaki deneyimlerini sosyal medyadan yayımlayan Çağla Şıkel'in karanlık inziva paylaşımına kayıtsız kalmadı.
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Çağla Şıkel'in karanlık inziva deneyimine karşılık gardırop içinde komik bir video çeken Yasemin Sakallıoğlu, "Zenginlerin meditasyon yöntemleri" başlıklı paylaşımında; "Erken rezervasyon için yorumlara boy, kilo ve yaşınızı yazın size uygun karanlık odayı ayarlayalım" ifadelerini kullandı.
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ÇAĞLA ŞIKEL'DEN YASEMİN SAKALLIOĞLU'NA CEVAP
Çağla Şıkel de kendisi hakkında yapılan bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. Şıkel de Sakallıoğlu'na; "Çok tatlısın yaa izlerken evde kendimi koltuğa fırlattım" sözleriyle seslendi.