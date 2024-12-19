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        Haberler Magazin Almanya'da konuşulan hırsız Yasemin Gündoğan oyuncu oluyor - Magazin

        Almanya'nın konuştuğu hırsız Yasemin Gündoğan oyuncu oluyor

        Almanya'da gerçekleştirdiği 8.2 milyon Euro'luk hırsızlık ile gündemde olan Yasemin Gündoğan'ın, belgesel dizisine konu olacağı duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 08:59 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:06
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        Kaçak hayatı dizi olacak
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        Yasemin Gündoğan, Almanya'nın son yıllardaki en dikkat çekici soygunlarından birini 2021'de gerçekleştirdi. Gündoğan, Bremen kentinde bulunan nakit taşıma şirketi Loomis'te çalıştığı sırada 8.2 milyon Euro çaldı.

        Türkiye'de 1033 gün kaçak hayatı yaşayan Yasemin Gündoğan, Türkiye'deki lüks otellerde ve havuzlu villalarda saklandı. Ancak Gündoğdu, Mart ayında teslim oldu. Yasemin Gündoğan'ın avukatı Carsten Scheuchzer, müvekkilinin teslim olmasına ilişkin; "Yasemin artık yüzleşmekten kaçmak istemiyordu. Bu yüzden Mart ayında teslim oldu" dedi.

        Yasemin Gündoğan, pazartesi günü, Bremen Eyalet Mahkemesi’ne çıktı. Mahkemede; "Kaçak hayatı parasızken hiç hoş değil" diyen Yasemin Gündoğan, 6 yıl 9 ay hapis cezasına ve çaldığı 8.2 milyon Euro'yu geri ödemesine hükmedildi.

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        KAÇAK HAYATI DİZİ OLACAK

        Alman Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre; Türkiye'de 20 bin Euro harcayan Yasemin'in kaçak hayatının, belgesel dizisi yapılması kararlaştırıldı.

        Bremen Bölge Mahkemesi'nde görülen davanın altıncı gününde avukat Scheuchzer, Yasemin'in tekrar çalışmaya başladığını "Müvekkilim bir sözleşme imzaladı" sözleriyle duyurdu.

        Leipzigli bir yapım şirketinin Yasemin'in kaçak hayatını çekeceği bildirildi.

        Bild Gazetesi'ne konuşan şirketin Kreatif Direktörü Bernd Schumacher, çekimlerin 2025 sonbaharına kadar devam edeceğini söyledi. Schumacher, belgeselin uluslararası dijital yayın platformlarında yayınlanacağını ifade etti.

        Yasemin Gündoğan'ın kaçak hayatını anlatması planlanan belgesel dizisinin çekimleri ise Bodrum, İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilecek.

        Bernd Schumacher ayrıca, tüm Gündoğan ailesinin çekimlere katılacağını ve çekimlerden hiçbir ücret almayacaklarını, Yasemin'e destek olmak için gönüllü olarak yer alacaklarını vurguladı.

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        #Yasemin Gündoğan

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