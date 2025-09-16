Habertürk
        Haberler Magazin Yasemin Ergene’den boşanma sonrası Prag tatili - Magazin haberleri

        Yasemin Ergene’den boşanma sonrası Prag tatili

        14 yıllık evliliğini bitiren Yasemin Ergene, boşanmanın ardından yakın arkadaşlarıyla çıktığı Prag tatilinden fotoğrafları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 23:26 Güncelleme: 16.09.2025 - 23:26
        Boşanma sonrası Prag tatili
        Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan çifti, geçtiğimiz günlerde evliliklerini noktaladıklarını duyurmuştu.

        14 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıran çiftin ayrılığı kamuoyunda bir hayli dikkat çekmişti.

        Boşanmanın ardından Yasemin Ergene, yakın arkadaşlarıyla birlikte yurt dışına tatile çıktı.

        Yasemin Ergene, tatil rotasını gözler önüne serdi.

        Yasemin Ergene, Çekya’nın başkenti Prag sokaklarında verdiği pozlarını sosyal medya hesabında yayımladı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Yasemin Ergene
        #İzzet Özilhan

