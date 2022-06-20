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Yasemin Allen ile Tolga Güleç'in Bodrum romantizmi! Birbirlerini Öpücüklere boğdular - Magazin haberleri

Yasemin Allen ile Tolga Güleç'in Bodrum romantizmi

Yaklaşık 4 aydır aşk yaşayan Yasemin Allen ile Tolga Güleç tatile çıktı. Oyuncu çift, önceki gün Bodrum'da görüntülendi

20.06.2022 - 07:17 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Uzun yıllardır Türkiye-İngiltere arasında mekik dokuyan ve son olarak İstanbul'a yerleşen Yasemin Allen, kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yaklaşık 4 aydır birlikte olan oyuncu çift, önceki gün Bodrum'da objektiflere takıldı. Sevgililer bir ara yemek için indikleri restoranın çıkışında görüntülendi.

  • Bir süre ayaküstü sohbet eden ikili, sonrasında birbirlerini öpücüklere boğdu. Çiftin romantik anları objektiflere böyle yansıdı.

  • "AYRILIK" İDDİASI

    İkilinin geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini sonlandırdıkları ileri sürülmüştü. Çiftin fikir ayrılıkları yaşadıkları iddia edilmişti. Aşıklar söylentileri paylaştıkları fotoğrafla yalanlamıştı.

     

  • "SENİ SEVMEK NE MUHTEŞEM BİR ŞEY!"

    Yasemin Kay Allen, sevgilisiyle verdiği bu pozu sosyal medya hesabından, "Seni sevmek ne muhteşem bir şey!" notuyla paylaşmıştı.

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