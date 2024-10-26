Yaşayan en zeki hayvanları keşfetmeye hazır mısınız? Bonobonlardan kargalara kadar bilim dünyası şaşırtan zeki hayvanlar!

Bu kargalar, suyun seviyesini yükselterek ulaşamadıkları ödüllere erişmek için taş atabilir ve ağır nesnelerin daha etkili olduğunu öğrenebilirler. Bazı araştırmalar, kargaların tekrarlama yeteneğine sahip olduğunu ve dilbilimdeki bazı kavramları anladığını öne sürmüştür.