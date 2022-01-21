Yaşam Hancılar kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2021 O Ses Türkiye finalisti Yaşam Hancılar hayatı ve biyografisi!

Televizyon ekranlarının fenomen ses yarışmalarından O Ses Türkiye 2021 Şampiyonu bu akşam ekrana gelen final bölümüyle birlikte belli olacak. Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'un jüri koltuğunda yer aldığı O Ses Türkiye programında Ebru Gündeş'in takımında mücadele eden Yaşam Hancılar, 2021 O Ses Türkiye finalistlerinden biri oldu. Yaşam Hancılar'ın hayatı ve memleketi sosyal medyada gündem oldu. İşte o Ses Türkiye finalisti Yaşam Hancılar yaşı, hayatı, memleketi ve hakkında merak edilenler

YAŞAM HANCILAR KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021 finalistlerinden biri olan Yaşam Hancılar, 21 yaşındadır ve Balıkesir Edremitlidir. O Ses Türkiye'ye Balıkesir'den gelen Yaşam Hancılar Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisidir. Kendi gelirini kazanmak için yurtdışına reklam ve oyun müziği sattığını söyleyen Yaşam Hancılar'ın müziğe başlamasındaki en büyük etki babasıdır.

Queen, Guns N' Roses ve Led Zeppelin gibi grupları çok sevdiğini ve bu grupları dinleyerek büyüdüğünü söyleyen Yaşam Hancılar Bob Dylkan tarafından seslendirilen Knockin' On Heaven's Door şarkısı ile yarışmaya katılmıştı.