Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

İki küçük çocuğun peş peşe şırınga çikolatadan ölümüyle sarsıldık. Önce Ankara Keçiören’de 7 yaşındaki Mert, şırınga çikolatanın kapağının soluk borusuna kaçmasıyla hayatını kaybetti. Dün ise acı haber Diyarbakır’dan geldi. 7 yaşındaki Umut, şırınga çikolatanın kapağı boğazına kaçınca can verdi.

Keçiören’de Bonart marka şırınga çikolata yüzünden hayatını kaybeden Mert, çikolatayı okul kantininden almıştı. Diyarbakırlı Umut ise şırınga çikolatayı okul çıkışında okulun yakınındaki bir markette aldı.

Bu iki acı olay, elbette ki gözleri gıda güvenliğine ve okul kantinlerine çevirdi. Özellikle de çocukların tükettiği şekerlemelerin, çikolataların ambalajının güvenliği denetlenmiyor mu? Okul kantinlerinde satışı yasak olan çikolatanın kantinde ne işi vardı? Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, işte bu soruların yanıtlarını aradı…



DENETİMDE ŞIRINGA YOKTU

7 yaşındaki Mert, şırınga çikolatayı Ankara Keçiören’deki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu’nun kantininden almıştı. Oysa okul kantinlerinde gazlı içecek, çikolata ve cips gibi ürünlerin satışı yasak. Mert’in ölümüne sebep olan Bonart marka şırınga çikolata da okul kantinlerinde satışı yasaklı ürünler arasında. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 10 gün önce 29 Kasım tarihinde bu okulun kantininde yaptığı denetimde şırınga çikolata yoktu. Sadece şırınga çikolata değil, denetim sırasında yasaklı herhangi bir gıda ürününe de rastlanmadı. Ancak denetimden hemen sonra kantine şırınga çikolata getirildiği aşikar.



ÜÇ BAKANLIK DENETLİYOR

Peki okul kantinlerinde gıda denetimleri nasıl yapılıyor? Hangi bakanlık ve ekipler bu kontrolleri sağlıyor?

Gıda denetimleri, il sağlık müdürlüğü, Milli Eğitim, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından, yani üç farklı ekiple, valinin talimatıyla gerçekleştiriliyor. Tarım Bakanlığı'nın ekipleri hijyen kontrollerini, Sağlık Bakanlığı ekipleri gıdaların uygunluğunu, Milli Eğitim Bakanlığı ekipleri de yasaklı ürünlerin satılıp satılmadığını kontrol ediyor ve her ekip kendi alanıyla ilgili ceza yazıyor. 29 Kasım’da Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu’nun kantinindeki denetimde ekipler herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı. Kantinin fatura girişlerinde de yasaklı ürünler alındığına dair bir iz yoktu.

5 GÜNDE 69 BİN 998 DENETİM

Bu üç bakanlığın ekipleri, 25-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde içinde okul kantinlerinin de olduğu 69 bin 998 işletmeyi denetledi. Bunlardan 3 bin 240 işletmede olumsuzluğa rastlandı ve ceza kesildi.



OKULDA OLMASA MARKETTE

7 yaşındaki Mert’in okul kantininden aldığı şırınga çikolata yüzünden can vermesinin ardından kantin mühürlendi ancak çocukların bu ve benzeri ürünlere ulaşması çok kolay. Zira Mert’in ölümünün hemen ardından yapılan tespitlerde de okulun 100 metre yakınındaki markette bu şırınga çikolatanın satıldığı görüldü ve ürün toplatıldı.



AMBALAJ GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Mert ve Umut’u aynı marka şırınga çikolata öldürdü. Fakat piyasada ambalajları benzer riskleri taşıyan çok sayıda çikolata, şekerleme var. Burada asıl görev, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne düşüyor. Özellikle çocuklara yönelik ürünlerin ambalajlarının güvenliği sil baştan ele alınmalı, incelenmeli.