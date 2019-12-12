Şırınga çikolata firmasının müdürü ilk kez konuştu!

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın, şırınga çikolatanın kapağını açmaya çalışırken soluk borusuna kaçması üzerine hayatını kaybetmesinin ardından, Diyarbakır'dan da aynı acı haber geldi. Şırıngalı çikolatanın kapağını açmaya çalışan 7 yaşındaki Umut Bilgi, kapağın soluk borusuna kaçması üzerine yaşamını yitirdi.
WEB SİTESİ KAPATILMIŞTI AMA...
Mert'in ölümüne neden olan şırınga çikolata Bonart'ın web sitesi kapatılmıştı. Sosyal medya üzerinden gelen tepkiler üzerine marka, web sitesini yeniden açtı. Ancak bu defa da ürün listesinde şırınga çikolatanın yer almadığı görüldü.
— Denetle (@denetlecomtr) December 12, 2019
O FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ: ADLİ TIP RAPORUNU BEKLİYORUZ
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki şırınga çikolata üretimi yapılan firmanın Mali İşler Müdürü Yüksel Uçkun, Mert Yağız Köksal'ın ölümünün ardından açıklama yaptı. Uçkun, "Birkaç firma daha üretiyor. Bizim ürünümüz olduğuna dair net bilgi yok. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle üretiyoruz. Konuyla alakalı tam bir açıklama yapmak için Adli Tıp raporunu bekliyoruz" dedi.
Ankara'da, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı, şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, iddiaya göre, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi.
Firmanın Mali İşler Müdürü Yüksel Uçkun, "Öncelikle olaydan duyduğumuz üzüntüyü belirtmek istiyoruz. Ailenin acısını paylaşıyoruz. Konuyla alakalı tam bir açıklama yapmak için Adli Tıp raporunu bekliyoruz. Her ne kadar savcılık, ölümü çikolataya bağlasa da çocuğun ağzında ve gırtlağında yediği çikolatadan dolayı olduğuna dair bulguya rastlanamadığı bilgisi var elimizde. Ayrıca bu ürünü birkaç firma daha üretiyor. Yüzde 100 bizim ürünümüz olduğuna dair net bilgi yok" diye konuştu.
"ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YAPMAYA HAZIRIZ"
Şırınga çikolatayı yurt dışına da ihraç ettiklerini belirten Uçkun, "Ürünümüz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ile üretilmektedir ve birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Üzerimize düşen ne var ise yapmaya hazırız, sorumluluğumuzdan kaçmayacağız. Avukatlarımız konuyu yakından takip etmeye devam ediyor. Bu üzücü olay çocuklarımızı teslim ettiğimiz okullarda ilk yardımı bilen hiç kimsenin olmadığını ortaya çıkarmıştır. Okulda öğretmenlerden bir kişi ilk yardımı bilmiş olsaydı belki çocuğumuz yaşıyor olacaktı. Okulun hemen karşısında sağlık ocağı olmasına rağmen olaya zamanında müdahale edilmediği ortadadır. Şirket olarak altını çizerek söylemek istiyoruz ki Adli Tıp raporları netleştikten sonra sorumluluğumuzun arkasında durarak, kamuoyuna gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.
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