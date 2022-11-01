YASAK ELMA 153. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız ve Doğan yakınlaşmaya başlarlar. Yıldız bir karar vermek zorundadır.

Ender ise Engin’le yakınlaşma çabasındadır. Ne yazık ki, Engin’in Yıldız’a olan ilgisi çok büyük yanlış anlamalara yol açacaktır.