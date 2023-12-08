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        Haberler Gündem 3. Sayfa YASAK AŞK DEHŞETİ | Şanlıurfa'da korkunç cinayet! 33 yaşındaki genç başından vuruldu - Haberler

        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!

        Şanlıurfa'da, başından tabanca ile vurulan 33 yaşındaki Nurdi Kazan'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden Sedat K., cinayeti itiraf ederken, öldürülen Kazan'ın Sedat K.'nin intihar eden eşi Türkan K.'yla ilişki yaşadığı, bu durumun ortaya çıkması ile Almanya'ya kaçtığı, 5 gün önce döndüğü Viranşehir'de kadının eşi ve akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 07:46 Güncelleme: 08.12.2023 - 07:51
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        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
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        Şanlıurfa Viranşehir'de, 4 Aralık'ta kırsal Oğlakçı Mahallesi yakınlarında yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        CENAZENİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Cinayete kurban giden Nurdi Kazan, 33 yaşındaydı.
        Cinayete kurban giden Nurdi Kazan, 33 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre ekipler, başından tabancayla vurulmuş kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede, ölen kişinin Nurdi Kazan olduğu tespit edildi.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 8 kişiyi şüpheli olarak gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan şüphelilerden Sedat K., cinayeti itiraf etti.

        TELEFON TAMİRCİSİ KADININ YAKINLARINA SÖYLEDİ

        6 ay önce intihar eden Türkan K.'nin eşi olan Sedat K.'nin işlediği cinayetin ayrıntıları da ortaya çıktı. İddiaya göre; Nurdi Kazan´ın bozulan cep telefonunu götürdüğü tamircide 3 çocuk annesi Türkan K. ile ilişki yaşadığına dair uygunsuz görüntüler ortaya çıktı. Telefon tamircisi de Türkan K.´nin yakınlarına haber verdi.

        KADIN HAYATINA SON VERDİ

        Bunun üzerine Türkan K. tabanca ile yaşamına son verirken, öldürüleceğini düşünen Nurdi Kazan da Almanya'ya kaçtı.

        İNTİHAR EDEN KADININ MEZARINA GİTTİ

        Bir süre Almanya'da kalan Kazan, 5 gün önce Şanlıurfa'ya döndü. Burada Türkan K.'nin mezarı başına giden Kazan'ı görenler, kadının yakınlarına haber verdi.

        MEZARLIK ÇIKIŞINDA KANLI İNFAZ

        Bunun üzerine kadının yakınları, mezarlık çıkışında Kazan'ı yakalayıp, götürdükleri boş arazide 2 ayrı tabanca ile başından vurarak öldürdü.

        4 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Sedat K., Mehmet Emin K., Mahsun K., Mehmet K. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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        #Şanlıurfa
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