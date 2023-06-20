Yasa dışı bahis çetesinden 20 milyon liralık vurgun!

İzmir’de yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 6 ay önce gelen bir bilgi üzerine İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. LİSTEDE OLMAYAN MAÇLAR Yapılan araştırmada, yasa dışı bahis oynatan bir internet sitesi tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine teknik takip çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, bahis sitesi, iddia listesinde yer almayan İzmir Süper Amatör Lig maçlarını yasa dışı bahis oynattığı görüldü. Bunun üzerine çalışma genişletildi.

LÜKS YAŞAMA OPERASYON Yapılan takip sonucu elde edilen delillerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Yasa dışı bahis oynatan ve lüks bir yaşam sürdüren yasa dışı bahis çetesi üyelerine operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. KİRALIK HESAPLARDAN PARA AKTARDILAR Gözaltına alınan çetenin çalışma yöntemi de deşifre edildi. Buna göre yasa dışı bahis çetesinin çalışma yöntemi de deşifre odu. Buna göre şüpheliler başkalarına ait banka ve kripto hesapları para karşılığında kiraladılar. Ardından yasa dışı bahis sitesinde maç oynayan kişilere, bu hesap numaralarını verdiler. Bu hesaplara gelen paraların takibini zorlaştırmak ve izini kaybettirmek için de kripto varlıklara dönüştürdüler.

20 MİLYONLUK VURGUN Şüphelilerin söz konusu hesapları üzerinden son üç ayda 20 milyon lira paranın giriş kaydı olduğu tespit edildi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda şüpheli kişilerin suçta kullandıkları çok sayıda dijital materyal, banka kartları ele geçirildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.