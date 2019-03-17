18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2018 yılı Nisan ayında yapılan Genel Kurulda aday olduklarında, üyeye daha fazla dokunma hedefi ile aday olduklarını ve “Üye İlişkileri Ekibi” kurma sözünü yerine getirdiklerini, Bir ziraat mühendisi ve bir halkla ilişkiler uzmanından oluşan ekibin 2018 yılı Ekim ayından beri üyelere hizmet verdiğini kaydetti.
Ege Bölgesi’nde, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak ve Afyon illerinde yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerinin bulunduğu bilgisini veren Uçak, “Üye ilişkileri ekibimiz, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak ve Afyon’da yerleşik üyelerimizin devlet yardımları, tarımsal iadeler başta olmak üzere; Ege İhracatçı Birlikleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve diğer kurumlarla olan ilişkilerinin sağlıklı yürümesi adına danışmanlık hizmeti veriyorlar. Önümüzdeki dönemde Denizli, Muğla ve Balıkesir’deki üyelerimizi de ziyaret edecekler” diye konuştu.
EYMSİB Üye İlişkileri Timi üyelerin talep ve isteklerini tablo haline getirip Yönetim Kurulu’na sunarken, Yönetim Kurulu’nda konuyla ilgili alınan kararları, çözüm önerileri doğrultusunda işlemleri gerçekleştiriyor. Aylık sektör raporları hazırlayan EYMSİB Üye İlişkileri Timi, yaş meyve sebze üretim bölgelerinde düzenlenen periyodik toplantılarında hazırlıklarını üstleniyor.
EYMSİB Üye İlişkileri Timi, göreve başladığı 2018 yılı Ekim ayından bu yana İzmir, Manisa, Aydın, Uşak ve Afyon’da yerleşik 129’u meyve sebze mamulleri ihracatçısı, 124 tanesi yaş meyve sebze ihracatçısı 253 firma ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyaretlerin bir kısmına Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak’ta eşlik etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!