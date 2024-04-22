'Yarının Kadın Yıldızları' belirlendi

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, Yarının Kadın Yıldızları projesiyle genç kadın müzisyenlerin eğitimlerine yurtdışında devam etmelerine, yarışmalara ve orkestra seçmelerine katılmalarına veya iyi bir enstrümana sahip olmalarına katkıda bulunuyor.

İstanbul Müzik Festivali kapsamında yedi yıldır TSKB’nin (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) sponsorluğunda yürütülen “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu” projesinin kazananları belirlendi. 2024 yılında, 17 genç kadın müzisyen fondan yararlanmaya hak kazandı. Böylelikle Yarının Kadın Yıldızları’nın sayısı 107’ye ulaştı.

Destek almaya hak kazanan müzisyenler Öykü Yanık (Kompozisyon & Orkestra Şefliği)

Ecmel Neva Bildik (Keman)

Almila Şerbetçi (Keman)

Sıla Nur Türedi (Keman)

Çise Ataş (Viyola)

Zeynep Göktürk (Arp)

Derya Köftecioğlu (Arp)

Mısra Coşkun (Flüt)

Adasu Sılay (Flüt)

Melis Naz Ünver (Klarnet)

Serra Özer (Obua)

Nur Koç (Fagot)

Sena Erünsal (Piyano)

Arya Su Gülenç (Piyano)

Beren Gürcüoğlu (Piyano)

Sezin Ege Kabaklı (Piyano)

İpek Sert (Piyano) Genç kadın müzisyenlerin başvuruları, İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya başkanlığında, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, arp sanatçısı ve akademisyen İpek Mine Sonakın, keman sanatçısı Nilay Sancar ve piyanist İris Şentürker’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Fondan yararlanmaya hak kazanan müzisyenlere toplam fon miktarı, ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak. Yarının Kadın Yıldızları 28 Mayıs’ta Süreyya Operası’nda

21 Mayıs-12 Haziran arasında gerçekleştirilecek 52. İstanbul Müzik Festivali, Yarının Kadın Yıldızları fonunu almaya hak kazanan genç kadın müzisyenlerin katılacağı bir konsere de evsahipliği yapacak. TSKB işbirliğiyle 28 Mayıs Salı 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda düzenlenecek konserde, projenin bu yılki kanaat önderi, 2019’da Berlin Filarmoni Orkestrası kadrosuna katılan Hande Küden de genç kadın müzisyenlerle birlikte sahnede olacak. Biletler, passo.com.tr , Passo mobil uygulaması, Passo perakende satış noktaları ve İKSV ana gişeden satın alınabilir.