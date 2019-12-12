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Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Adana’da düzenlenen kodlama eğitimine ve hackathon’una katılan Adana Vakıfbank Ortaokulu öğrencileri Onur Ata Özyiğit ve Deniz Gündeşlioğlu’nun oluşturduğu “XSun Team” takımı, Çin’den ödülle döndü.

Takım koçluğunu ve mentorluğunu aynı okulda öğretmen olan Abdurrahman Gündeşlioğlu ve Muhammet Yılmaz’ın yaptığı takım, geçen yıl “Junior High School” kategorisinde dünya üçüncüsü olduğu MakeX Robotik Yarışması’nda bu yıl “Intermediate” (12-16 yaş) kategorisinde 244 takım arasından birinci olarak dünya şampiyonluğuna hak kazandı.

‘ŞEHİR MUHAFIZI’ İLE FARK ATTI

Toplam 70 bin doların üzerinde para ödülünün dağıtıldığı yarışmada, “XSun Team” 6-16 yaş grubuna hitap eden ve “Şehir Muhafızı” temasıyla düzenlenen MakeX Starter kategorisinde yarıştı.

Bu kategoride, yarışmacılardan termik santrallerin yıkılması, yol bakımı, çöp ayrıştırma gibi şehir sorunlarına sembolik olarak görevlerle çözüm bulmaları istendi. “XSun Team”, 4 dakikalık yarışmayı 2.54 saniyede en yakın rakibine hem zaman farkıyla hem de 232.5 puan fark atarak toplam 997.5 puanla tamamladı.

Yarışmayı değerlendiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Adana’da düzenlediğimiz kodlama eğitimine ve hackathon’una katılan ‘XSun Team’ takımı, geçen yıl üçüncü olduğu MakeX Robotik Yarışması’nda bu yıl dünya şampiyonu olarak bize bir kez daha büyük bir gurur yaşattı” dedi.

‘100 BİN ÇOCUĞA ULAŞACAĞIZ’

Türkiye Vodafone Vakfı olarak, tüketen değil, üreten bir nesil istediklerini belirten Süel, “Yarını Kodlayanlar projemizle çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını hedefliyoruz. Bugüne kadar 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Projemizin 4’üncü yılında kodlama eğitimlerimizi tüm illere götürüyoruz. Önümüzdeki bir yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Dernek olarak 25 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürüttüklerini dilen getiren Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise “Yarını Kodlayanlar ile dijital dönüşümümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz. 21. yüzyıl becerisi olarak adlandırılan tasarım odaklı düşünme, yaratıcılık, kolektif çalışma gibi becerileri kodlama eğitimlerimizle destekliyoruz” dedi.

Adana Vakıfbank Ortaokulu Müdürü Alper Teke ise şunları söyledi:

"Son 3 yıldır okulumuzda robotik kodlama konusunda çalışmalar yapmaktayız. Bu süreç Habitat derneğinin dokunuşu ve Türkiye Vodafone Vakfı’nın desteği ile farklı bir boyuta geçti. 3 öğrenci ile başladığımız bu süreç bu yıl itibarıyla 300 öğrenci ile devam ediyor. Destek olunduğunda ve imkanlar sağlandığında çocuklarımızın neleri yapabileceğini gördük.”

Uluslararası MakeX Robotik Yarışması, dünya çapında en prestijli robotik yarışması olma hedefiyle 2017’den bu yana düzenleniyor. MakeX Robotik Yarışması Dünya Finali’ne bu yıl 60 ülkeden 450 takım katıldı. Katılımın geçen yıla göre 3 kat arttığı MakeX, dünya çapındaki ilk 3 STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik) yarışması arasına girdi.