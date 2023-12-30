Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık Pazar günü toplu taşıma araçları ücretsiz mi?

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldı. "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir" bilgisi paylaşıldı.

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR AÇIK?

Ankara'da da Metro ve ANKARAY gece saat 02.00’ye kadar hizmet verecek.