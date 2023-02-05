KIRŞEHİR VE YOZGAT



Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini belirtti.



Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün izinli olacağını vurgulayan Vali Buhara, "Sevgili öğrenciler okulunuza kavuşmak için bir gün daha bekleyeceksiniz. Meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde 6 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir günlük ara verilmiştir." ifadelerine yer verdi.



Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da kent genelinde yoğun kar yağışının beklendiği aktarıldı.





Açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre gece başlayıp gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmadan dolayı ilimiz genelinde tüm okullar 6 Şubat 2023 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.



SİVAS



Valilikten yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.



Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik hastalığı olanlar da bir gün süreyle idari izinli sayılacak.



BURDUR



Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere seslenerek kentte eğitim öğretimin salı günü başlayacağını duyurdu.



Öğleden sonra başlayan kar yağışının il genelinde devam ettiğini belirten Arslantaş, "Sevgili yavrularım, uzun bir tatilin ardından okullarınıza dönmek için ne kadar sabırsızlandığınızın farkındayız. Eğitim öğretim yılımızın ikinci dönemi 7 Şubat 2023 Salı günü başlayacak. Kardan adam yapıyor muyuz?" ifadelerini kullandı.



Valilikten yapılan açıklamada da engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan kamu çalışanları ebeveynlerinden birinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.