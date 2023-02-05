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Yarın okullar tatil mi? Valiliklerden son dakika kar tatili açıklamaları! 6 Şubat 2023 Okullar tatil mi oldu? Resmi açıklama geldi

Yarın okullar tatil mi? Valiliklerden son dakika kar tatili açıklamaları! 6 Şubat 2023 Okullar tatil mi oldu?

Türkiye'nin yeni bir kar yağışanın etkisi altına girdi. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisini göstermesinin ardından yurt genelinde birçok ilde 15 tatil sonrası bazı illerde okullar tatil edildiği açıklandı. İşte, 6 Şubat 2023 Pazartesi tatil olan iller ile ilgili bilgiler...

Giriş: 05.02.2023 - 22:00 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Ajanslara düşen son dakika haberilerinin ayrıntılarına göre Türkiye'yi etkisi altına kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. İşte 6 Şubat 2023 Pazartesi günü itibariyle yurtta kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler...

  • İSTANBUL

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden saat 20.00’de alınan son meteorolojik verilere göre kentin kuzey kesimleriyle Avrupa Yakası’nda ve özellikle yakanın batı kesimlerinde daha fazla etkili olması beklenen kar yağışlarının pazartesi öğleden sonraya kadar devam edeceği, şehrin diğer bölgelerindeki yağışların genellikle yağmur, karla karışık yağmur ve özellikle yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı, yüksek kesimler başta olmak üzere, yer yer kuvvetli buzlanma ve don hadiselerinin görülebileceği, rüzgârın kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

    Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

    Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dâhil olmak üzere bütün eğitim kurumlarındaki eğitim faaliyetleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine de bir gün süreyle ara verilmesine karar verildiği kaydedildi.

    Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin; herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

  • ANKARA

    Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son meteorolojik değerlendirmelere göre, Ankara'da sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren ise yoğun yağış beklendiğini belirtti.

    Vali Şahin, bu kapsamda ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 6 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

    Şahin, "Hamile ve engelli personelimizle 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz de idari izinli sayılacaktır." bilgisini verdi.

  • BİTLİS

    Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.

    Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, kent merkezi, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı.

    Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların kapalı olacağı duyuruldu.

    Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

    Açıkamada, yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle pazartesi günü ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

    MALATYA

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde birkaç gündür süren kar yağışının etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği, bu nedenle Malatya'nın tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi.

    Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

  • ŞANLIURFA

    Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin bir gün uzatıldığını bildirdi. Ayhan, "Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın." ifadelerini kullandı.

    KÜTAHYA

    Kütahya Valilikten yapılan açıklamaya göre, batı ve kuzey kesimlerinde beklenen kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesi, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacak. Çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli olacak.

    TUNCELİ 

    Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullarda eğitime ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden karın akşam saatlerinde şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi.

  • DİYARBAKIR

    Diyarbakır Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Etkili olan kar nedeniyle il genelinde 6 Şubat Pazartesi günü örgün ve yaygın eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir." ifadesine yer verdi. Su, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli olduğunu belirtti.

    MUŞ

    Valilikten yapılan açıklamada, kentte buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı belirtildi.

    Bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 6-7 Şubat pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

    ERZURUM

    Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 6 Şubat'ta 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

  • BİNGÖL

    Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime iki gün ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak merkez ve tüm ilçelerdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 6 ve 7 Şubat'ta okulların tatil edildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı günlerde idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    GAZİANTEP

    Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini bildirdi.

    Gül, "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun." ifadesini kullandı. 

    KAHRAMANMARAŞ

    Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

    Kar nedeniyle olası risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "6 Şubat Pazartesi günü ilimiz genelindeki okulların tüm kademelerinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

  • HAKKARİ

    Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

    İlk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları, özel eğitim kursları, Halk Eğitimi, Rehberlik ve Araştırma ile rehabilitasyon merkezlerinin tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    ELAZIĞ

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunda oluşabilecek buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle öğrenci ve personelin güvenliği sağlanması amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 2 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

    BAYBURT

    Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

  • KARAMAN

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

    ISPARTA

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukların engellenmesi için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezilerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği aktarıldı.

    Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    GİRESUN

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski dolayısıyla Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime bir günlük ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, kent merkezi ile Bulancak, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde de köy okullarında eğitime bir günlüğüne ara verildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise izinli sayılacakları kaydedildi.

  • KAYSERİ

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava durumu verilerine göre il genelinde akşam saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının aralıklarla devam edeceği, pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşacağı, etkisini azaltmakla beraber salı günü de devam edeceğinin değerlendirildiği belirtildi.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak resmi/özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 6 Şubat'ta bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

    NİĞDE

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları önlenmek amacıyla Niğde genelinde resmi ve özel kreş, anaokulları, ilkokul, ortaokul ve liseler ile mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde 6 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi.

    Çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

    ADANA

    Adana'nın Aladağ, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde kar nedeniyle okullar tatil edildi.

    Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 6 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. 

  • MUĞLA

    Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

    Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

    Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yoğun kar ve buzlanma tehlikesine karşı 6 Şubat Pazartesi ilçe genelinde eğitim ve öğretime ara verildiği aktarıldı. 


    AFYON

    Valilikten yapılan açıklamada, ilk ve orta dereceli tüm okullar, kreşler, gündüz bakımevleri ve etüt merkezlerinde 6 Şubat'ta bir gün süre ile eğitime ara verildiği kaydedildi.

    Kamuda çalışan engelli, hamile ve diğer özel sağlık durumu bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu. 

    AĞRI

    Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat'ta il genelinde eğitime ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamuda görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

  • KIRŞEHİR VE YOZGAT

    Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini belirtti.

    Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün izinli olacağını vurgulayan Vali Buhara, "Sevgili öğrenciler okulunuza kavuşmak için bir gün daha bekleyeceksiniz. Meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde 6 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir günlük ara verilmiştir." ifadelerine yer verdi.

    Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da kent genelinde yoğun kar yağışının beklendiği aktarıldı.

    Açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre gece başlayıp gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmadan dolayı ilimiz genelinde tüm okullar 6 Şubat 2023 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

    SİVAS

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.

    Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik hastalığı olanlar da bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

    BURDUR

    Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere seslenerek kentte eğitim öğretimin salı günü başlayacağını duyurdu.

    Öğleden sonra başlayan kar yağışının il genelinde devam ettiğini belirten Arslantaş, "Sevgili yavrularım, uzun bir tatilin ardından okullarınıza dönmek için ne kadar sabırsızlandığınızın farkındayız. Eğitim öğretim yılımızın ikinci dönemi 7 Şubat 2023 Salı günü başlayacak. Kardan adam yapıyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

    Valilikten yapılan açıklamada da engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan kamu çalışanları ebeveynlerinden birinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

  • NEVŞEHİR

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde gece saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının aralıklı şekilde devam edeceği, pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşacağı, etkisini azaltmakla beraber salı günü de devam edeceğinin değerlendirildiği belirtildi.

    Açıklamada, "Hava koşulları sebebi ile meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilimiz genelinde resmi, özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararı ile 6 Şubat'ta bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, engelli ve hamile kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacak." denildi.

    KÜTAHYA

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, batı ve kuzey kesimlerinde beklenen kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesi, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

    Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacak.

    Çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli olacak.

    BATMAN

    Batman'ın Gercüş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.

    Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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