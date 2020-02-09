Yarın okullar tatil mi? sorusu etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların gündeminde. Van'da meydana gelen çığ felaketi ve yoğun kar yağışı nedeniyle okullara kar tatili haberi de geldi. Daha sonra Trabzon'da, Zonguldak'ta okulların tatil ed,ildiği illerin arasına girdi. İşte detaylar...

VAN'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

TRABZON'DA OKULLARA 2 GÜN KAR TATİLİ

Trabzon'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim 2 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 10 ve11 Şubat'ta il genelinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ZONGULDAK'TA OKULLAR YARIN TATİL

Zonguldak'ta etkili olan kar sebebiyle merkez ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Zonguldak'ta hafta sonu etkili olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de merkez ilçede 10 Şubat 2020 günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. İl Milli Eğitim Müdür vekili Harun Akgül, tatil kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan Gökçebey ve Devrek ilçelerinde taşımalı ve normal eğitime 10 Şubat 2020 günü tatil kararı verildi. Kozlu ilçesinde de 10 Şubat 2020 günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ'NDE KAR TATİLİ

Samsun Üniversitesi (SAMÜ),olumsuz hava şartları nedeniyle bahar dönemi başlangıcını bir hafta ertelediğini duyurdu.

SAMÜ’den yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle bahar dönemi başlangıcı bir hafta ertelenmiştir. Dersler 17 Şubat 2020 tarihinde başlayacaktır” denildi.

BATMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun yağan kar yağışı nedeni ile okullar yarın tatil edildi. Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 10 Şubat günü eğitime ara verildiğini söyledi. Kaymakam Özadalı, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.